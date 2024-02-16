Дни культуры Казахстана пройдут в Туркменистане

В мероприятиях примут участие известные казахстанские артисты, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

По информации ведомства, вице-министр культуры и информации РК Ербол Аликулов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Туркменистана в Казахстане Батыром Реджеповым.

Стороны обсудили ход подготовки к проведению Дней культуры Туркменистана в Казахстане в июне, и Дней культуры Казахстана в Туркменистане в октябре текущего года.

Так, в Ашхабаде планируется провести художественную выставку, Дни казахского кино и представить концертную программу с участием отечественных артистов и творческих коллективов.