Дни открытых дверей стартовали на предприятиях Алматинской области

Как привлечь молодое пополнение на производство? Ответ на этот вопрос попытались найти инициаторы дня открытых дверей, состоявшегося на заводе «Бент», что в поселке им. Аскара Токпанова Алматинской области.

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Мероприятие, собравшее студентов технических колледжей, учащихся старших классов школ, а также чиновников и бизнесменов, получилось весьма познавательным. Первым делом гости побывали в учебном центре, открытом на заводской территории три года назад. Здесь при поддержке государства ведется подготовка газосварщиков, машинистов мостового крана, токарей-фрезеровщиков, электромонтеров, бетонщиков, представителей ряда других профессий.

Двухэтажный корпус площадью 500 кв. м полностью оснащен современным оборудованием. Центр работает по заявкам районных служб занятости Алматинской области, направляющих сюда безработных. По окончании бесплатных трехмесячных курсов слушатели получают соответствующие сертификаты.

Преподают здесь специалисты завода, имеющие солидный производственный стаж. По условиям госпрограммы каждый обучающийся получает стипендию от государства и, что немаловажно, имеет гарантию трудоустройства. К примеру, в прошлом году учебный центр выпустил 100 специалистов, и больше половины из них уже работает в группе компаний «Бент». К слову, средняя зарплата на заводе – 400 тыс. тенге, рабочим предоставляются социальный пакет, бесплатные обеды, осуществляется доставка до работы заводским автотранспортом.

Кроме того, компания выделяет беспроцентные ссуды, материальную помощь, а совсем скоро здесь стартует проект по обеспечению нуждающихся сотрудников жильем на льготных условиях. Он будет осуществлен совместно с АО «Отбасы банк». Предполагается, что предприятие внесет первоначальный взнос по ипотеке на покупку квартир.

Участники экскурсии ознакомились с современными технологиями производства железобетонных шпал, автоклавных газоблоков. Большой интерес у гостей вызвал уникальный роботизированный цех по выпуску рельсовых скреплений, аналогов которым нет в Казахстане. Основным заказчиком данной продукции является АО «НК «ҚТЖ». Налажен также ее экспорт в Кыргызстан, Россию, Узбекистан, другие страны ближнего зарубежья.

Как рассказали гиды – начальники цехов, проведена полная цифровизация технологической линии. Промышленные роботы выполняют самые сложные и опасные операции, включая горячую ковку и закалку изделий. Один такой агрегат заменяет труд трех человек, что повышает точность, безопасность и произ­водительность. Предприятие способно ежегодно выпускать до 800 тыс. железобетонных шпал и свыше 1,2 млн комплектов рельсовых скреплений.

Завод оснащен лабораторией, осуществляющей контроль­ качества готовых изделий. Здесь выполняется свыше 400 видов испытаний. Главный критерий – строгое соответствие выпускаемых материалов принятым техничес­ким стандартам, регламентам и нормам.

Экскурсия продолжилась собранием в конференц-зале, в ходе которого президент ТОО «Фирма «Бент» Динмухамед Кузиев напомнил, что бизнес-сообщество республики с большим одобрением встретило инициативу Главы государства по проведению Года рабочих профессий. Это своевременное решение, поскольку без подготовки квалифицированных специалистов невозможно развивать экономику.

– Не секрет, что в последние годы промышленные предприятия испытывают нехватку кадров, – отметил предприниматель. – К сожалению, молодежь не идет на производство, упал престиж рабочих профессий. Необходимо кардинально менять ситуацию. Надеемся, пропаганда технических специальностей, развернувшаяся нынче в СМИ, позволит решить эту острую проблему. Молодое поколение должно знать, что на наших заводах гарантирован стабильный доход, имеются большие перс­пективы карьерного роста.

По мнению бизнесмена, преж­де всего необходимо наладить взаимосвязь между вузами, колледжами и предприятиями. Студенты должны проходить производственную практику на заводах, чтобы получить соответствующие навыки и квалификацию. Динмухамед Кузиев выразил благодарность акимату Алматинской области за работу по налаживанию контактов между промышленным сектором и сферой образования.

В свою очередь руководитель управления координации занятости и социальных прог­рамм Алматинской области Айгуль Ахметова сообщила, что в производственных отрас­лях сегодня трудятся свыше 350 тыс. местных жителей. Сог­ласно экспертным оценкам, в ближайшие годы в регионе резко вырастет спрос на рабочие кадры, поэтому особое внимание будет уделено развитию сферы дуального образования (это когда студенты проходят производственную практику непосредственно на профильных предприятиях).

В рамках дня открытых дверей представители областного акимата вручили почетные грамоты лучшим работникам завода «Бент». Руководство группы компаний заключило меморандумы о сотрудничестве с рядом профессионально-технических колледжей Алматинской области.

В ближайших планах местных властей устроить своего рода челлендж-эстафету по организации аналогичных дней открытых дверей на других крупных производственных предприятиях региона. Согласно данным статистики, в области насчитывается 34 тыс. безработных граж­дан. Примерно треть из них – молодежь поколения NEET, среди которой необходимо вести пропаганду рабочих профессий, демонстрировать возможности, имеющие­ся на производстве.

Остается добавить, что коллектив группы компаний «Бент» насчитывает 650 человек. В то же время имеется свыше 100 вакансий на должности теплоэнергетиков, электриков, механиков, сварщиков, токарей, слесарей, бригадиров с зарплатами от 350 тыс. до 800 тыс. тенге.