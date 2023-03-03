До 10 тыс. мест в студенческих общежитиях ежегодно будут создавать в Казахстане

Правительство, Общество, Образование
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Недостаток мест проживания больше всего ощущается в Астане и Алматы.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Для устранения дефицита жилья для студентов ежегодно в республике запланировано создание до 10 тыс. мест в студенческих общежитиях. Этот вопрос рассмотрели на совещании в Правительстве, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

По поручению президента ведется активная работа по строительству новых общежитий для студентов, так как недостаток мест проживания является актуальным для многих регионов страны. Больше всего он ощущается в Астане и Алматы. Молодым людям приходится искать себе жилье самостоятельно, платить за него немалые деньги.

Одним из эффективных методов решения проблемы стало усовершенствование механизма размещения госзаказа для обеспечения студентов общежитиями. Для привлечения застройщиков был значительно увеличен норматив госзаказа за одно место: за каждого студента государство в течение 6 лет ежегодно будет оплачивать 230 МРП в Алматы и 195 МРП в других регионах страны (в 2023 году 1 месячный расчетный показатель равен 3450 тенге).

С этой же целью в законодательстве предусмотрены нормы, упрощающие процедуры получения земельного участка под строительство общежитий. Так, на сегодняшний день 13 из 28 государственных вузов уже имеют земельные участки, на 12 оформлена проектно-сметная документация.

Особенно остро вопрос строительства общежитий стоит в Алматы, где расположено больше всего высших учебных заведений. Здесь для привлечения инвесторов начинает работу проектный офис АО «Финансовый центр», действующий по принципу одного окна. Его опыт в ближайшее время планируется распространить и на другие регионы республики.

По итогам совещания акиматам совместно с вузами была поставлена задача в течение трех лет обеспечить до 30 тыс. койко-мест в студенческих общежитиях.

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