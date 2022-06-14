До 12 лет тюрьмы грозит участнику несанкционированного митинга в Алматы

До двенадцати лет тюрьмы грозит участнику несанкционированного митинга в Алматы после смерти его оппонента. Напомним, ранее жильцы одной из пятиэтажек вышли на проезжую часть в знак протеста против плотной застройки города. Люди жаловались, что парковочная зона соседней высотки вплотную примыкает к их подъезду, и машины снуют прямо перед крыльцом. Однако митинг перерос в роковую потасовку между протестующим и проезжающим водителем, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Astana TV.

Несанкционированный митинг жители пятиэтажки в Бостандыкском районе организовали на минувших выходных. В знак протеста перекрыли проспект Гагарина. Это возмутило автомобилистов. Один из водителей вышел к собравшимся. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как завязалась потасовка. Вдруг мужчина упал и ударился головой об асфальт. Его увезли в больницу, где несчастный скончался.

Акцию протеста алматинцы организовали из-за возведенного рядом с их домом жилого комплекса. Его построили вплотную, и парковочная зона оказалась прямо под окнами, жалуются жильцы пятиэтажки.

"Я не могу выйти из дома с ребенком, у нас машины прям в подъезд заезжают. Открываю дверь, я не могу проехать на коляске. Это ненормально. За что мы боремся? Чтобы эту улицу, Короленко, 8, вывели из общественного пользования. Она не подходит под городскую улицу, она слишком короткая. Мы хотим, чтобы наши дети выходили из дома спокойно. Выходить из подъезда и идти на проезжую часть", – говорит жительница Алматы Ирина Алёхина.

Трагедию можно было предотвратить, – уверены алматинцы. Если бы власти вовремя отреагировали на просьбы людей. Из-за возведенного ЖК движение автомобилей перед пятиэтажкой выросло в разы. Люди не раз просили установить во дворе шлагбаум, но чиновники не реагировали.

"Улица была всегда, эта Короленко. Но когда не было ЖК, тут не ездили "Яндексы", тут не ездили доставки, "Глово" и так далее. Плюс плотность населения была маленькой и нам всего хватало", – считает житель Алматы Мелис Хабибулин.

Оставлять своих "железных коней" жители жилого комплекса могли бы в паркинге, говорят протестующие. Он рассчитан на 350 авто. Вот только места эти не всем по карману, парируют соседи.

"Паркинги дорогие, в районе 5,5 миллиона стоят. Половина жителей купили квартиры в ипотеку. Жители любого дома могут парковаться в любом месте, где они живут", – отмечает житель нового ЖК Ерболат Молдажанов.

Въезд на улицу Короленко чиновники все-таки закрыли. Но лишь после трагедии. Да и временно, пояснили в акимате Бостандыкского района.

"На шлагбаум аким района официально разрешение дал вчера. Но соответствующие документы сейчас готовятся. Короленко улица очень узкая. После того, как построили ЖК "Terra", там вообще движение большое стало. Но, соответственно, жители ЖК "Terra" не согласились. Они хотят парковать там машины", – говорит заместитель акима Бостандыкского района Алматы Маржан Балбаева.

Оставят ли шлагбаум, в акимате ответить пока затруднились. Решение еще не принято. Похоже, что конфликт между жителями двух домов продолжится. Что же касается участника несанкционированного митинга, после драки с которым погиб водитель, то его задержали. Если мужчину признают виновным, ему может грозить до двенадцати лет тюрьмы.

