До 33 градусов поднимется температура воздуха в Казахстане

По республике ожидаются туман, усиление ветра, на западе и в южных регионах гроза, пыльная буря, на востоке ночью гололед, на юго-востоке днем – град.

Фото: Kazpravda.kz

В «Казгидромет» рассказали о погоде в ближайшие дни. В предстоящие дни, с прохождением атмосферных разделов на западе, юге и в северных регионах страны ожидается дождь; на юго-востоке, 25-26 апреля на востоке ночью осадки (дождь, снег), днем дождь, 25-26 апреля на юго-востоке сильные осадки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт «Казгидромет».

Остальная часть страны будет находится под влиянием западного антициклона, там ожидается погода без осадков.

«По республике ожидаются туман, усиление ветра, на западе и в южных регионах гроза, пыльная буря, на востоке ночью гололед, на юго-востоке днем – град.

Постепенное повышение температуры воздуха днем в западных регионах до 23-30, на северо-западе, севере и в центре страны до 20-27, на востоке до 15-23, на юге до 25-33, на юго-востоке до 17-25 тепла», – прогнозируют синоптики.