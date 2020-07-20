Общество

До 585 увеличилось число умерших от коронавируса казахстанцев

До 585 увеличилось число умерших от коронавируса казахстанцев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.   

"Зарегистрировано 210 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции в Казахстане с 13 по 19 июля", – говорится в сообщении.

В разрезе регионов:

Акмолинская область - 7:

Мужчины 1960, 1974, 1962, 1970 годов рождения, женщины 1962, 1940, 1974 годов рождения

Атырауская область - 5:

Мужчина 1955 года рождения, женщины 1951, 1971, 1951, 1950 годов рождения

Актюбинская область - 9:

Мужчины 1965, 1960, 1955 годов рождения, женщины 1971, 1938, 1957, 1960, 1944, 1965 годов рождения

Жамбылская область - 4:

Мужчина 1956 года рождения, женщины 1990, 1956, 1957 годов рождения

Карагандинская область – 6:

Мужчины 1961, 1938, 1940 годов рождения, женщины 1940, 1928, 1957 годов рождения

Мангистауская область – 11:

Мужчины 1940, 1973, 1944, 1972, 1968, 1967, 1951, 1960 годов рождения, женщины 1949, 1959, 1954 годов рождения

Северо-Казахстанская область - 2:

Мужчины 1964, 1945 годов рождения

Туркестанская область - 18:

Мужчины 1941, 1951, 1949, 1960, 1963, 1958, 1952, 1955, 1937 годов рождения, женщины 1957, 1942, 1985, 1997, 1956, 1996, 1986, 1991, 1950 годов рождения

Павлодарская область - 8:

Мужчины 1955, 1956 годов рождения, женщины 1946, 1955, 1955, 1949, 1964, 1974 годов рождения

город Нур-Султан - 114:

Мужчины 1955, 1962, 1952, 1959, 1959, 1940, 1978, 1955, 1953, 1977, 1954, 1963, 1976, 1957, 1943, 1941, 1980, 1963, 1946, 1975, 1950, 1954, 1953, 1958, 1964, 1960, 1947, 1967, 1965, 1932, 1951, 1951, 1973, 1963, 1959, 1954, 1957, 1954, 1975, 1951, 1958, 1946, 1946, 1959, 1950, 1977, 1968, 1944, 1947, 1950, 1951, 1935, 1948, 1942, 1944, 1962, 1970, 1950, 1950, 1986, 1953, 1966 годов рождения, женщины 1948, 1950, 1951, 1973, 1942, 1961, 1975, 1966, 1945, 1962, 1952, 1965, 1964, 1970, 1939, 1968, 1957, 1933, 1946, 1965, 1959, 1987, 1972, 1968, 1994, 1946, 1971, 1943, 1948, 1940, 1947, 1937, 1963, 1956, 1961, 1950, 1952, 1950, 1950, 1942, 1959, 1959, 1944, 1955, 1946, 1952, 1941, 1945, 1950, 1947, 1955, 1954 годов рождения

Алматинская область - 19:

Мужчины 1974, 1951, 1971, 1946, 1971, 1965, 1965, 1949, 1973, 1934, 1974, 1945, 1939, 1962, 1938, 1959 годов рождения, женщины 1949, 1947, 1959 годов рождения

город Шымкент - 7:

Мужчины 1951, 1961, 1951, 1959, 1970, 1947, 1962 годов рождения

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

Итого по Республике Казахстан зарегистрировано 585 случаев с летальным исходом.

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