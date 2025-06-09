собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

В 2025 году в регионе реализуются 64 проекта по обеспечению природным газом населенных пунктов региона

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Природный газ в текущем году появится в домах жителей 34 населенных пунктов, передает корреспондент Kazpravda.kz

В 2025 году в регионе реализуются 64 проекта по обеспечению природным газом населенных пунктов региона. До конца года планируется завершить строительство 38 проектов, охватывающих 34 населенных пункта. Оставшиеся 26 проектов, охватывающих 16 населенных пунктов, являются переходящими, и завершить их предполагается в 2026 году.

При условии выполнения всего объема запланированных на текущий год работ по газификации, природным топливом смогут пользоваться 84 тыс. человек. В результате газоснабжением будет охвачено 608 населенных пунктов региона, что составляет 75,3% от общего числа. Доступ к природному газу получат 89,4% населения.

Согласно плану мероприятий по газификации населенных пунктов региона, к 2027 году планируется довести количество газифицированных населенных пунктов до 765.