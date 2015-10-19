До рекордных 20% упал рейтинг президента Франции

По данным опроса газеты Le Journal du Dimanche, рейтинг президента Франции Франсуа Олланда в октябре этого года упал до 20%. Данный показатель стал самым низким за последний год. Стоит отметить, что в сентябре рейтинг Олланда достигал 23%, а в январе этого года – 29%, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на fair.ru.
Как уточняется, газета опросила 1 969 человек.
"Работу премьер-министра Мануэля Вальса позитивно оценили 36% респондентов по сравнению с 39% в сентябре и 53% в начале года", – отмечается в сообщении.
Напомним, что выборы президента пройдут во Франции в 2017 году.