Добро пожаловать в «Алтын жас»!

Проект реализован по инициативе молодого предпринимателя Саята Кемпирова. В 2024 году, приняв участие в областном конкурсе «Тәуелсіздік ұрпақтары», сельчанин выиграл грант на открытие центра. Здесь созданы условия для самореализации людей пожилого возраста, участия их в общественной жизни регио­на. Организаторы проекта надеются, что место станет точкой притяжения для пенсионеров города Дер­жавинска и окрестных сел, ведь здесь они смогут общаться, проводить с пользой досуг, заботиться о своем здоровье.

В центре открыты кружки творческие, декоративно-прикладного искусства, обязательны занятия физкультурой. Здесь также можно будет получить медицинскую консультацию. В течение дня центр смогут посещать до 20 человек.

– Наше ветеранское сообщество очень благодарно за внимание к нам. Такой центр, где мы сможем с пользой проводить свободное время, которого у пенсионеров достаточно, укрепить здоровье, несомненно, станет излюбленным местом времяпрепровож­дения. В нашем возрасте находиться в социуме особенно важно, – отметила председатель районного совета ветеранов Улболсын Ахметова.