Добро пожаловаться

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Шимырбаева Галия
Корреспондент Алматинского корпункта

За девять последних месяцев в Верховный суд РК поступило более 20 тыс. исков от физических лиц и субъектов предпринимательства. Причина – вышестоящие государственные органы направляют жалобщиков к тому, на кого они, собственно, жалуются.

Новые административные суды стали действовать в Казахстане с 1 июля 2021 года, когда был введен в действие Административный процедурно-процессуальный кодекс (АППК). Шквал исковых заявлений, посыпавшихся туда, ошеломляет.

Недавно председатель коллегии по административным делам Верховного суда РК Аслан Тукиев озвучил первые обобщающие статистические данные по отправлению ими правосудия. Выяснилось, что за 9 месяцев от физических лиц и субъектов предпринимательства поступило в эту судебную инстанцию более 20 тыс. исков. Из них 32% – к судебным исполнителям, 9% – к органам госдоходов, остальное – к госорганам, которые нарушили закон. Для сравнения – в коллегию ВС по гражданским делам за весь 2021 год поступило чуть более 11 тыс. ходатайств.

– Полагаю, что количество административных исков будет только нарастать, а качество отправления правосудия из-за увеличения нагрузки, следовательно, будет ухудшаться, – считает член Алматинской городской коллегии адвокатов Канатбай Кашкенов.

По его мнению, одной из основных причин такого большого количества административных исков является нарушение цент­ральными и другими вышестоящими органами безусловной обязанности по рассмотрению жалоб на нижестоящие государственные органы и их должностных лиц. Согласно императивным нормам нового АППК, Предпринимательского кодекса и Закона «О прокуратуре», вышестоящий госорган при поступлении жалобы обязан принять, зарегистрировать и рассмотреть ее.

– На практике мы видим совершенно другую ситуацию, – говорит юрист. – После регистрации жалобу направляют на рассмотрение в тот самый орган, в отношении которого она составлена. То, что у этого нижестоящего госоргана уже сформирована позиция по возникшему спору и он не заинтересован в объективности, не принимается во внимание. Поэтому заявитель на свою мотивированную жалобу получает чаще всего формальную отписку от того органа, на который он жалуется. Вот так вышестоящие государственные органы выталкивают заявителя в судебную плоскость и тем самым фактически пресекают предусмотренное законодателем право физического лица или субъекта предпринимательства на досудебное разрешение спора. Считаю такую практику рассмот­рения жалоб системным сбоем, который необходимо исправлять, иначе это может перерасти рано или поздно в социальный взрыв. Ведь главное чувство, которое остается у людей, не добившихся справедливости, – разочарование в своем государстве, они перестают ему верить.

По словам Канатбая Кашкенова, если вышестоящие госорганы будут выполнять свои безусловные обязанности по рассмотрению жалоб и принятию решения по ним надлежащим образом, то количество административных исков резко сократится, а это позволит разгрузить административные суды, предоставит судьям возможность работать не в режиме цейтнота, принимать более взвешенные решения по рассматривае­мым делам. Он привел примеры из принятых к поручению дел из своей практики.

Некое коммунальное государственное предприятие (КГУ) допустило незаконное бездействие по мотивированному обращению заявителя, и тот обратился с жалобой в вышестоящий госорган. Последний после принятия и регистрации отправил жалобу… в тот самый КГУ, который выдал заявителю формальную отписку. Итог – подан иск в административный суд. А ведь его можно было избежать.

– Второй момент – антикоррупционной службой вынесен протокол об административном правонарушении в отношении руководителя КГУ, – продолжает Канатбай Кашкенов. – Этот протокол был обжалован в вышестоя­щий орган, а на рассмотрение жалоба отправлена в ту же городскую антикоррупционную службу, которая вынесла этот протокол. Итог – подан иск об оспаривании в административный суд. Таких примеров много. Получается, жалоба поступает тому же, на кого жаловался, а тот, естественно, не будет сечь сам себя. Сначала, насколько я могу наблюдать по своим клиентам, это вызывает у людей раздражение, потом, когда это происходит раз за разом, оно переходит в злость и гнев.

Одной из основных причин такой неправильной практики, по словам Канатбая Кашкенова, является низкая компетенция ­сотрудников госорганов, влекущая за собой совершенно неправильное понимание закона. Этот системный сбой в работе госорганов, считает он, необходимо устранять как можно быстрее, они должны повернуться лицом к своим заявителям – граж­данам, которые обращаются к ним с надеждой, что их жалоба будет рассмотрена по существу и будет вынесено обоснованное справедливое решение.

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