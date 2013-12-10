Добрососедский проект

В соответствии с документом ЕАБР предоставит банку 5 млн. долларов сроком на 3 года для финансирования программы микрокредитования в Кыргызстане. Кредит предоставляется в рамках программы межгосударственного банка по поддержке микрофинансирования. Ожидается, что этот проект будет способствовать созданию благоприятных условий для устойчивого развития микро- и малого бизнеса в соседней республике, росту объемов производства, расширению ассортимента товаров и услуг, повышению качества продукции.

Подобного рода добрососедские проекты отвечают задачам ЕАБР, который был учрежден Россией и Казахстаном с целью содействия развитию рыночной экономики государств – участников банка, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей.

Алла ДЕМЕНТЬЕВА