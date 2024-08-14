Dogs марафон пройдет в Триатлон парке Астаны

Участие в забеге могут принять собаки любых пород

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В эту субботу, 17 августа, в Триатлон парке пройдет уникальное мероприятие для столичных собак — Dogs марафон, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

Участие в забеге могут принять собаки любых пород. Главные правила: использовать поводок или амортизирующий подтяг и намордник.

В качестве призов для четвероногих приготовили лакомства от YUKI-SAN.

Регистрация на марафон начнется 17 августа в 08:00, а сам забег стартует в 09:00.

Мероприятие состоится при поддержке акимата Астаны и с участием столичного филиала Казахстанской спортивной федерации ездовых собак.

Дополнительная информация: +7 700 543 8585, Адиль.