Dogs марафон пройдет в Триатлон парке Астаны
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Участие в забеге могут принять собаки любых пород
В эту субботу, 17 августа, в Триатлон парке пройдет уникальное мероприятие для столичных собак — Dogs марафон, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны
Участие в забеге могут принять собаки любых пород. Главные правила: использовать поводок или амортизирующий подтяг и намордник.
В качестве призов для четвероногих приготовили лакомства от YUKI-SAN.
Регистрация на марафон начнется 17 августа в 08:00, а сам забег стартует в 09:00.
Мероприятие состоится при поддержке акимата Астаны и с участием столичного филиала Казахстанской спортивной федерации ездовых собак.
Дополнительная информация: +7 700 543 8585, Адиль.