Доходы Казахстана от экспорта нефти за год упали почти на 10%

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В 2023 году общая стоимость сырой нефти, проданной РК за рубеж, составила $42,3 млрд, это по сравнению с предыдущим годом меньше на 9,8%, сообщает DataHub.

Сырая нефть – основной товар, поставляемый Казахстаном на внешние рынки (формирует около 55% стоимостного объема экспорта). Доходы от ее продажи напрямую влияют на доходы государственного бюджета.

«Однако необходимо учитывать, что рассматриваемый нами показатель по природе своей подвержен сильным колебаниям. Причина тому – мировые цены на нефть. В этом смысле от самого Казахстана мало что зависит. Он может продать больше, а заработать меньше. Кстати, именно так все и произошло в прошлом году. Объем поставок в натуральном выражении вырос на 8,4% (5,5 млн т), до 70,7 млн т, но это не спасло положения. Поскольку средняя цена одной проданной тонны сократилась почти на 17%, до $599», - говорится в сообщении.

Так или иначе, на фоне предыдущих восьми лет текущий результат не выглядит удручающим. Сравните: в пандемийном 2020 году, когда дела обстояли действительно плохо, от продажи сырой нефти за рубеж было выручено всего лишь $23,7 млрд. При этом общий объем поставок составил примерно столько же – 70,6 млн т.

Главный покупатель казахстанской нефти остается прежним - Европейский Союз ($27,7 млрд). Впрочем, его доля в общих объемах стремительно сокращается. Если в 2015 году речь шла о трех четвертях, то в 2023-м – уже о двух третях. Среди стран ЕС основным покупателем в свою очередь выступает Италия – $14,5 млрд. Ее отдельно взятая доля, как раз-таки наоборот, увеличивается – 34% против 30%.

Еще один значимый импортер казахстанской нефти - Китай ($3,8 млрд). Значимым он был и восемь лет назад – тогда, как и сейчас, на него приходилось примерно 9% общих объемов.

В список заметных покупателей также входят Корея ($3,6 млрд), Турция ($2,1 млрд) и Сингапур ($1,7 млрд). Каждая из перечисленных стран заметно нарастила свою долю за последние 9 лет. А вот Швейцария ($0,9 млрд), показавшая обратную динамику, его покинула.