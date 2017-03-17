​Долгосрочное развитие и взаимовыгодное партнерство

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Роман Петров

– Марат Шайдоллаевич, компания КПО является одним из первых нефтегазовых предприя­тий, внедрившим программу развития местного содержания. Как сегодня компания строит свои взаимоотношения с местными поставщиками и что было сделано за прошедший год?

– Компания КПО и партнеры по Карачаганакскому проекту всецело поддерживают государственные программы и инициативы, направленные на повышение местного содержания и индустриально-инновационного развития страны. По итогам 2016 года, доля местного содержания КПО в поставках товаров, работ и услуг достигла 51,6%, что в денежном выражении составило около 530 миллионов долларов. В целом, с момента подписания Окончательного соглашения по разделу продукции в 1997 году доля местного содержания в закупках КПО превысила 6,14 миллиарда долларов.

В рамках текущей программы ­освоения Карачаганакского месторождения КПО активно вовлекает местных поставщиков в более сложные работы посредством укрепления сотрудничества международных и казахстанских компаний с целью создания рабочих мест, передачи технологий и развития казахстанского персонала.

Эта работа проводится совместно с местными и зарубежными сервис­ными и инжиниринговыми пред­приятиями. Мы уже видим ощутимые результаты в виде локализации производства ряда товаров и услуг посредством создания совместных предприятий зарубежными и казахстанскими сервисными компаниями. Так, в рамках инициативы КПО и компании Tenaris в октябре 2016 года в Актау был запущен новый завод по нарезке резьбовых соединений премиум класса. На сегодня завод создал около 40 новых рабочих мест.

Также в целях содействия развитию местного содержания и передаче технологий в последнее время КПО провела тендеры на поставку следующих работ и услуг:

• инженерно-техническое обеспечение;

• услуги по предоставлению раст­воров для бурения и закачивания в скважины;

• стандартные услуги по испытанию и освоению скважин;

• услуги по проведению газового каротажа;

• стандартные услуги по предос­тавлению установок гибких насос­но-компрессорных труб и насосных установок;

• услуги по спуску обсадных колонн;

• услуги по предоставлению буровых установок;

• услуги по промысловому обслуживанию скважин.

При этом принципиальным является то, что к участию в этих тендерах были приглашены только совместные предприятия, созданные зарубежными и казахстанскими нефтесервисными компаниями.

Реализация стратегии совместных предприятий позволила нам привлечь сервисные компании мирового уровня, такие как Halliburton, Weatherford, Schlumberger, Worley Parsons, для совместной работы с отечественными предприятиями в ходе разработки Карачаганакского месторождения.

– Могут ли рассчитывать на ­сотрудничество с КПО предприя­тия из других областей Казахстана, а не только из региона, где она ведет свою производственную деятельность?

– Мы открыты к сотрудничеству с любыми местными поставщиками, соответствующими квалификационным требованиям, прошедшими процесс предварительной оценки и зарегистрированными в базе данных поставщиков КПО, независимо от региона, где расположено производство. Компания КПО в 2016 году провела рабочие встречи с руководством ряда областей республики и представителями региональных промышленных предприятий, на которых были представлены потребности компании в товарах и услугах, требования по предварительной квалификации поставщиков и обсуждены перспективы межрегиональной кооперации.

Вклад КПО в развитие местного содержания получил высокую оценку государственных органов и отраслевых ассоциаций. На II Форуме казахстанских производителей по итогам 2016 года КПО получила ­награду в номинации «Надежный партнер». Также в рамках конференции «Казахстан: новые инвестиционные возможности», организованной Министерством по инвестициям и развитию, компания получила награду за инвестиционную деятельность в развитии местного содержания.

Компания КПО ежегодно принимает участие в организуемой Ассоциацией KAZSERVICE конференции «Казнефтегазсервис», предоставляю­щей площадку для диалога крупнейших нефтегазовых операторов с представителями отечественных и иностранных отраслевых ассоциаций, казахстанскими строительными и инжиниринговыми компаниями. На нынешней конференции в Атырау мы презентуем возможности участия для местных подрядчиков в наших проектах по поддержке уровня добычи Карагачанакского месторождения.

– Марат Шайдоллаевич, каковы перспективы развития Карачаганакского проекта?

– На сегодня Карачаганак является проектом мирового класса. Об этом свидетельствуют многомиллиард­ные инвестиции, рекордные производственные показатели, инновационные технологии и внедренная во все аспекты нашей деятельности концепция устойчивого развития.

Приведу всего две цифры. В 2016 году КПО добыла 139,7 миллио­на баррелей в нефтяном эквиваленте. На сегодня партнерами по КПО в освоение Карачаганака инвестировано около 22 миллиардов долларов.

Сегодня мы уверенно смотрим в завтрашний день. Компания проводит экономическую и техническую оценку возможных вариантов расширения Карачаганакского проекта, которые позволят поддерживать текущий уровень добычи значительное время.

Реализация этого проекта даст возможность дополнительной прибыли для материнских компаний КПО и для Республики Казахстан до конца срока действия ОСРП и срока эксплуатации месторождения. Это станет возможным благодаря увеличению продажи стабильных жидких углеводородов за счет большего числа добывающих скважин, новых технологических сооружений и надеж­ных маршрутов экспорта газа, с учетом ожиданий всех заинтересованных сторон.

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