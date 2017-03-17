​Долгосрочное развитие и взаимовыгодное партнерство

– Марат Шайдоллаевич, компания КПО является одним из первых нефтегазовых предприятий, внедрившим программу развития местного содержания. Как сегодня компания строит свои взаимоотношения с местными поставщиками и что было сделано за прошедший год?
– Компания КПО и партнеры по Карачаганакскому проекту всецело поддерживают государственные программы и инициативы, направленные на повышение местного содержания и индустриально-инновационного развития страны. По итогам 2016 года, доля местного содержания КПО в поставках товаров, работ и услуг достигла 51,6%, что в денежном выражении составило около 530 миллионов долларов. В целом, с момента подписания Окончательного соглашения по разделу продукции в 1997 году доля местного содержания в закупках КПО превысила 6,14 миллиарда долларов.
В рамках текущей программы освоения Карачаганакского месторождения КПО активно вовлекает местных поставщиков в более сложные работы посредством укрепления сотрудничества международных и казахстанских компаний с целью создания рабочих мест, передачи технологий и развития казахстанского персонала.
Эта работа проводится совместно с местными и зарубежными сервисными и инжиниринговыми предприятиями. Мы уже видим ощутимые результаты в виде локализации производства ряда товаров и услуг посредством создания совместных предприятий зарубежными и казахстанскими сервисными компаниями. Так, в рамках инициативы КПО и компании Tenaris в октябре 2016 года в Актау был запущен новый завод по нарезке резьбовых соединений премиум класса. На сегодня завод создал около 40 новых рабочих мест.
Также в целях содействия развитию местного содержания и передаче технологий в последнее время КПО провела тендеры на поставку следующих работ и услуг:
• инженерно-техническое обеспечение;
• услуги по предоставлению растворов для бурения и закачивания в скважины;
• стандартные услуги по испытанию и освоению скважин;
• услуги по проведению газового каротажа;
• стандартные услуги по предоставлению установок гибких насосно-компрессорных труб и насосных установок;
• услуги по спуску обсадных колонн;
• услуги по предоставлению буровых установок;
• услуги по промысловому обслуживанию скважин.
При этом принципиальным является то, что к участию в этих тендерах были приглашены только совместные предприятия, созданные зарубежными и казахстанскими нефтесервисными компаниями.
Реализация стратегии совместных предприятий позволила нам привлечь сервисные компании мирового уровня, такие как Halliburton, Weatherford, Schlumberger, Worley Parsons, для совместной работы с отечественными предприятиями в ходе разработки Карачаганакского месторождения.
– Могут ли рассчитывать на сотрудничество с КПО предприятия из других областей Казахстана, а не только из региона, где она ведет свою производственную деятельность?
– Мы открыты к сотрудничеству с любыми местными поставщиками, соответствующими квалификационным требованиям, прошедшими процесс предварительной оценки и зарегистрированными в базе данных поставщиков КПО, независимо от региона, где расположено производство. Компания КПО в 2016 году провела рабочие встречи с руководством ряда областей республики и представителями региональных промышленных предприятий, на которых были представлены потребности компании в товарах и услугах, требования по предварительной квалификации поставщиков и обсуждены перспективы межрегиональной кооперации.
Вклад КПО в развитие местного содержания получил высокую оценку государственных органов и отраслевых ассоциаций. На II Форуме казахстанских производителей по итогам 2016 года КПО получила награду в номинации «Надежный партнер». Также в рамках конференции «Казахстан: новые инвестиционные возможности», организованной Министерством по инвестициям и развитию, компания получила награду за инвестиционную деятельность в развитии местного содержания.
Компания КПО ежегодно принимает участие в организуемой Ассоциацией KAZSERVICE конференции «Казнефтегазсервис», предоставляющей площадку для диалога крупнейших нефтегазовых операторов с представителями отечественных и иностранных отраслевых ассоциаций, казахстанскими строительными и инжиниринговыми компаниями. На нынешней конференции в Атырау мы презентуем возможности участия для местных подрядчиков в наших проектах по поддержке уровня добычи Карагачанакского месторождения.
– Марат Шайдоллаевич, каковы перспективы развития Карачаганакского проекта?
– На сегодня Карачаганак является проектом мирового класса. Об этом свидетельствуют многомиллиардные инвестиции, рекордные производственные показатели, инновационные технологии и внедренная во все аспекты нашей деятельности концепция устойчивого развития.
Приведу всего две цифры. В 2016 году КПО добыла 139,7 миллиона баррелей в нефтяном эквиваленте. На сегодня партнерами по КПО в освоение Карачаганака инвестировано около 22 миллиардов долларов.
Сегодня мы уверенно смотрим в завтрашний день. Компания проводит экономическую и техническую оценку возможных вариантов расширения Карачаганакского проекта, которые позволят поддерживать текущий уровень добычи значительное время.
Реализация этого проекта даст возможность дополнительной прибыли для материнских компаний КПО и для Республики Казахстан до конца срока действия ОСРП и срока эксплуатации месторождения. Это станет возможным благодаря увеличению продажи стабильных жидких углеводородов за счет большего числа добывающих скважин, новых технологических сооружений и надежных маршрутов экспорта газа, с учетом ожиданий всех заинтересованных сторон.