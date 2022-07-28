Долговая яма кредитных товариществ Казахстана

– Эти люди – банкроты, – дал комментарий член регионального совета палаты предпринимателей ВКО Азамат Бигалиев. – Судебные исполнители арестовали у них счета, они не могут пройти регистрацию в налоговых органах, не могут устроиться на работу, выехать на заработки. Они полностью неплатежеспособны.

На сегодня срок действия обеих программ завершился. Проекты закрылись, но «хвосты» в виде непогашенных займов остались. Всего в списке должников СПК «Ертiс» 1 720 человек.

Ситуация получила широкий резонанс. После того как о проб­леме рассказала «Казахстанская правда», в судах прислушались к доводам добросовестных участников. С 2019 года с тех, кто полностью рассчитался по своим займам, стали снимать солидарную ответственность.

Всего по Восточно-Казахстанской области с 2011 по 2015 год через социально-предпринимательскую корпорацию «Ертiс» было выдано кредитов на 13 млрд тенге. Примерно половина этой суммы зависла в виде долга – часть заемщиков не рассчиталась в срок. По сути, неплательщики переложили ответственность за свои займы на всех остальных членов кредитных товариществ. Как подсчитали в палате предпринимателей «Атамекен», только в Восточном Казахстане и Атырауской облас­ти пострадали 3 тыс. человек.

В свое время «Казахстанская правда» рассказывала о проблемах участников госпрограмм «Дорожная карта занятости-2020» и «Развитие моногородов 2012–2020» («Откуда у бизнеса кредитная грусть», 1 ноября 2016 года, «Ловушка для заемщика» 15 января 2018 года, «Солидарная кабала», 25 июля 2018 года и другие). Напомним: в связи с тем, что для участников госпрограмм при оформлении кредитов был предус­мотрен принцип солидарной ответственности, на заемщиков, в том числе добросовестных, суд возложил ответственность за чужие долги. Сотни честных предпринимателей попали в ситуацию, когда у них арестовали счета, на их имущество наложили обременение, людям запретили выезжать из страны.

Рассчитаться с государством по своим долгам, уйти от обязательств по чужим – на такие мировые соглашения рассчитывают участники проблемных кредитных товариществ.

По просьбе членов бывших кредитных товариществ ситуацию изучил бизнес-омбудсмен Рустам Журсунов. На днях высокопоставленный юрист сообщил: в социально-предпринимательской корпорации «Ертiс» готовы пойти навстречу тем, кто погасил свой кредит в рамках исполнительного производства. Либо тем, кто готов все выплатить, если его освободят от солидарной ответственности по чужим займам. С ними пообещали заключить медиативные соглашения: снять аресты со счетов и имущества, пересмотреть срок погашения.

По каждому должнику специалисты СПК вместе с судебными исполнителями запланировали «точечную работу». Главное – определить платежеспособность и подтвердить честность. Как на днях сообщил бизнес-омбудсмен, только в течение июня-июля больше 200 человек полностью рассчитались по своим долгам.

– Социально-предпринимательская корпорация «Ертiс» поставила нас в известность, что подписан такой протокол, – дала комментарий представитель кредитных товариществ по району Алтай Евгения Кулинич. – Многие согласны на медиацию. Люди готовы заключить мировое соглашение, чтобы уйти от солидарной ответственности и, в конце концов, освободиться от долга, жить спокойно. Но протокол протоколом, а по факту мы видим, что происходит прямо противоположное. Сейчас судебные исполнители только ужесточили свою работу в рамках исполнительного производства. Они готовятся выставлять на торги имущество людей, лишают их прав. Есть ощущение, что народ взбаламутили, а на деле собираются обмануть. У многих опасения, что «Ертiс» не хочет участвовать в медиации, так как мировые соглашения влекут за собой освобождение имущества от обременений, снятие арестов, ограничений, выплату кредита в рассрочку.

Тяжелые последствия

Проблеме кредитных товариществ уже девять лет! На днях в областной палате предпринимателей озвучили шокирующий факт: тяжелые последствия, с которыми столкнулись заемщики по госпрограммам, стали причиной нескольких самоубийств!

В свое время республиканский совет по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции при палате предпринимателей «Атамекен» проанализировал программу «Дорожная карта занятости-2020». Общественники выявили вагон и маленькую тележку заложенных в ней «мин». Например, принцип солидарной ответственности привел к фактическому изменению формы ТОО, которые регистрировали кредитные товарищества, на полное товарищество. Алгоритм возврата кредитов повлек двойную ответственность заемщиков и, соответственно, дополнительные взыскания с добросовестных участников. Люди в нарушение Кодекса о браке и семье подписывали разрешение на ограничение личного имущества, хотя их родные такого согласия не давали. Должностные лица на местах своим умалчиванием о возможных рисках способствовали навязыванию кабальных сделок. И так далее...

По сути, как резюмировали общественники, программа, задуманная в поддержку предпринимательства, привела к прямо противоположному эффекту. Те, кто был успешным, имел стабильный бизнес, оказались в должниках по чужим кредитам, разорились. Те, кто рассчитывал развить свое дело, пополнили ряды неплатежеспособных.

– Для многих неплательщиков медиативные соглашения – это не вариант, – высказал убеждение член регионального совета палаты предпринимателей ВКО Азамат Бигалиев. – Это не решение проблемы, а ее затягивание. Я бы даже сказал, это затягивание петли на шее. Сейчас даже если человек захочет заплатить, он не сможет. Столько лет счета под арестом, люди – банкроты! Единственный выход – отложить погашение кредитов на пять лет, снять со счетов и имущества все обременения. И минимум три года не трогать заемщиков. Они должны заработать деньги, восстановить свою платежеспособность. Заключение мировых соглашений не решает проблему, она остается очень острой.

Любопытно, что атамекеновцы не раз рекомендовали Правительству провести работу над ошибками и открыто рассказать о ситуации. Хотя бы для того, чтобы исключить подобные «косяки» в дальнейшем. Например, помимо кошмарного принципа солидарной ответственности, та же ДКЗ стала еще полигоном по хищению государственных средств. Вот только несколько примеров: в Зайсанском районе председателя кредитного товарищества «Ұшқын-2030» отправили за «колючку» за хищение 102 млн тенге. В Кокпектинском районе осудили председателя КТ «Тобыл-Несие» за присвоение 100 млн тенге. В Уланском районе суд вынес приговор главе КТ, похитившей 50 млн тенге... Подобных примеров не один и не два, они есть практически во всех районах Восточного Казахстана. Часть средств по ДКЗ и РМ спустили на проекты, от которых изначально несло аферой. В районе Алтай, например, выдали кредит в 15 млн тенге на идею рециклинга ТБО, где в качестве базы значились легковые элитные иномарки.

В 2021 году в Мажилисе попытались выяснить причину низкой эффективности ­ДКЗ-2020. По словам депутата Галымжана Елеуова, в целом на госпрограмму было выделено 976 млрд тенге. Ключевой целью являлось обеспечение занятости и сохранение уровня доходов населения. Однако, по словам мажилисмена, реальные денежные доходы людей снизились на 3%, а доля с доходами ниже прожиточного минимума выросла 4,3% до 5,3%.

В Правительстве в ответ сослались на пандемию. И ни слова не прозвучало об ошибках в правовом сопровождении, о хитростях со стороны местных исполнительных органов, о полной бесконтрольности.

– Ситуация патовая, – резюмировал бизнес-омбудсмен. – В свое время предпринимателям деньги впихивали чуть ли не на бегу, а теперь обложили арестами. И они даже не дают возможности заработать и вернуть свои долги.

За годы мытарств участники проблемных кредитных товариществ направили десятки обращений во все инстанции, включая самые высокие. Люди давно сформулировали решения, которые позволили бы им выбраться из долговой ямы. Во-первых, следует приостановить исполнительные листы. Во-вторых, освободить их от солидарной ответственности. В-третьих, снять обременение со счетов и имущества, вернуть ИП возможность зарабатывать деньги.

– Сейчас такое непростое время, – заключила юрист Евгения Кулинич. – Хочется, чтобы людям, наконец, помогли.