У жителей Кентау появилась возможность подключиться к природному топливу. Это результат усилий сразу нескольких компаний, которые в течение пяти лет занимались строительством газопровода.

Проект газификации Кентау и сельской зоны достаточно сложный и трудоемкий. Он предусматривает прокладку газопровода высокого давления на общей площади 61 тыс. кв. метров, а также газопровода среднего давления – на 179 тыс. кв. метров. При этом методом горизонтально направленного бурения уложено 2 800 кв. метров труб.

Возможность пользоваться природным топливом получили 18 200 абонентов Кентау. В Туркестанском филиале компании «КазТрансГаз» заверили, что в течение нынешнего года к газоснабжению будут подключены самые отдаленные жилые массивы города.

Жители сельской зоны, расположенной в пригороде Кентау, смогут подключиться к системе газификации предстоящей осенью. В остальные четыре населенных пункта, находящиеся в городских окрестностях, также обещают провести газопровод в ближайшее время.

Газификации в Кентау ждали не только жители, но и предприниматели, поскольку отсутствие природного топлива сдерживало развитие малого, среднего и крупного бизнеса. Теперь есть возможность расширить мощности действующих предприятий и строить новые.