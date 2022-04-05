Доллар по 460 тенге заложат в бюджет Казахстана на 2022 год

Министр национальной экономики Алибек Куантыров рассказал, какой курс доллара закладывается в бюджет, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Сегодня на рассмотрение кабмина внесли проект закона об уточнении республиканского бюджета на 2022 год.

В этой связи журналисты поинтересовались у Алибека Куантырова, какой курс доллара заложен в главном финансовом документе страны.

«Правительство закладывает в бюджет доллар по 460 тенге», - коротко ответил он.