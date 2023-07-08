Дом для бездомных животных построят в Павлодаре

В Павлодаре строят центр для бродячих кошек и собак, передает Кazpravda.kz со ссылкой на «Хабар 24» .

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Сообщается, что в новом спеццентре животные будут жить временно, пока ветеринары не проведут все необходимые процедуры.

Государству такой центр обойдётся в 300 млн тенге.

Четыре приюта в Павлодаре переполнены бездомными животными. Их кормят сердобольные горожане.

Уже выделены деньги на строительство специального центра. Объект на 300 собак и кошек подрядчики готовы завершить к концу лета.

«Территория центра будет вся бетонироваться. Периметр огородим забором. Скоро начнется строительство двух зданий, где будут содержаться кошки и собаки. В проекте также есть административные помещения для ветеринаров», - говорит главный специалист отдела ЖКХ г. Павлодара Гизат Смаилов.

Регулировать численность бродячих животных в Павлодаре начнут в сентябре. Население также обяжут чипировать домашних питомцев.

«Предоставлен доступ всем клиникам в информационной системе Tanba. В данный момент около пяти клиник в Павлодаре уже в этой системе. Также областная ветстанция подключилась к этой системе. Теперь учёт животных будет производиться в этой системе», - пояснил руководитель отдела Управления ветеринарии Павлодарской области Галым Бейсенов.

До 12 тысяч бродячих кошек и собак каждый год отлавливали ветеринары. Наиболее агрессивных умертвляли. Новый закон теперь защитил права бездомных четвероногих. Два месяца их будут содержать в центре, а после стерилизации отпустят на волю.