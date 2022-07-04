«Домик Петра I» – из Казахстана

Сотрудники Акмолинского областного историко-краеведческого музея заняли призовое место на международном конкурсе.

В текущем году отмечается 350 лет со дня рождения императора Петра Великого. Празднование этой даты в России проходит на государственном уровне, и Русский музей объявил X Международный конкурс мультимедийных ресурсов «Петр I и его эпоха в русском искусстве». В нем приняли участие более 170 человек из 15 регионов России и стран ближнего зарубежья. Было представлено более 60 мультимедийных ресурсов ‒ интерактивных программ, фильмов и методических разработок.

Участниками конкурса стали и сотрудники Акмолинского областного историко-краеведческого музея – старший научный сотрудник Гуляим Агубаева и экскурсовод Вероника Антипова. Куратором их проекта выступила сотрудник Восточно-Казахстанского областного архитектурно-этнографического и природно-ландшафтного музея-заповедника Шынар Карибаева.

Они представили мультимедийный фильм с элементами анимации «Домик Петра I». Гуляим Агубаева отвечала за содержательную часть, Вероника Антипова – за анимационную.

При подготовке материала конкурсанты постарались связать историческое прошлое обеих стран. Личность Петра I занимает значительное место не только в истории России. Петр I считал территорию Казахстана «ключом и вратой азиатским странам и землям». Начиная с петровских времен, активно идет изучение Сибири и прилегающих к России территорий Казахстана. Так, в это время появилась «Чертежная книга Сибири», созданная сыном тобольского боярина С. Ремезовым. Рукописный атлас, поднесенный в 1701 году царю Петру I, ныне хранится в Румянцевском собрании Российской государственной библиотеки в Москве.

– Но все же самые интересные факты из жизни Петра I связаны с пребыванием царя-реформатора в построенной им новой столице. С его именем связана и самая первая постройка в Санкт-Петербурге. Поэтому мы выбрали эту тему. По итогам конкурса наша работа заняла почетное третье место. Для нас это большая победа, прежде наш музей на такой уровень не выходил, – говорит Гуляим Назынбековна.

Конкурсная работа казахстанцев размещена на портале «Виртуальный Русский музей».