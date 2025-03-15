Донателла Версаче уходит с поста креативного директора Versace

Lifestyle
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Ее место займет Дарио Витале, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС

Фото: Reuters

Новым креативным директором Versace стал Дарио Витале, сообщила в соцсетях компания. Он сменил на этой должности Донателлу Версаче, которая занимала ее с 1997 года. Это ключевой поворот в истории бренда: этой осенью впервые за 47 лет его существования на подиумах будет представлена одежда от Versace, которая не была создана под руководством кого-то из семейства Версаче.

Модельер подтвердила новости о своем уходе c поста в своих социальных сетях. «Это было величайшей честью — сохранять наследие моего брата Джанни. Он был настоящим гением, но я надеюсь, что я сохранила в себе часть его духа и упорства. В своей новой роли главного амбассадора бренда я останусь самой страстной поклонницей Versace. Versace в моей ДНК и навсегда в моем сердце», — написала она.

69-летняя Донателла Версаче не разрывает связи с семейным брендом: она займет почетную должность главного бренд-амбассадора. Дарио Витале, бывший директор по дизайну и имиджу другого бренда одежды, Miu Miu, приступит к работе 1 апреля.

Как пишет New York Times, кадровые перестановки могут быть связаны с решением Capri Holdings, которому принадлежит контрольный пакет акций Versace, продать бренд. По слухам, интерес к Versace проявляет Prada Group.

Донателла с самого начала была важной составляющей успеха Versace. Ее брат Джанни создал бренд в 1978 году, и Донателла была и вице-президентом, и дизайнером, и музой: в 1989 году Джанни посвятил ей духи Blonde. Как отмечает Vogue, в начале 1980-х годов она сыграла важную роль в приобретении на аукционе знаменитого дома в Милане, на улице Виа Джезу. Его можно узнать по барельефу с Медузой Горгоной, эмблемой Versace.

Когда Джанни был убит в возрасте 50 лет на ступенях своего дома в Майами-Бич в июле 1997 года, Донателла стала креативным директором, а Санто, старший брат Джанни и Донателлы, занял пост генерального директора бренда.

Это были непростые времена и для бренда, и для самой Донателлы, которая проходила лечение от кокаиновой зависимости. Тем не менее, бренд справился.

В его рекламных кампаниях участвовали такие звезды, как Мадонна, Кортни Лав, Кристина Агилера, Деми Мур, Леди Гага, Бейонсе и другие.

Донателла создала легендарное платье с принтом джунглей, в котором в 2000 году Дженнифер Лопес появилась на церемонии Грэмми. В 2008 году Daily Telegraph опубликовал опрос, согласно которому это платье признавалось пятым самым культовым платьем всех времен.

#мода #Versace #Донателла Версаче

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