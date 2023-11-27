Дополнительно 30 млрд тенге на развитие племенного животноводства выделило правительство

Правительство РК направило из резерва 30 млрд тенге для оказания поддержки сельхозтоваропроизводителям, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: Kazpravda.kz

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Алихан Смаилов. Эта мера позволит закрыть задолженности по субсидиям перед животноводами.

Как сообщается в документе, министерству сельского хозяйства выделили 30 млрд тенге для перечисления бюджетам областей Абай, Жетысу, Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Павлодарской и Cеверо-Казахстанской в виде целевых текущих трансфертов на субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства.

Согласно приложению к настоящему постановлению, больше всего – 7,8 млрд тенге – выделили акимату Акмолинской области. 5 млрд тенге направили в Жамбылскую область, 4,5 млрд – в ВКО, почти 1 млрд для животноводов ЗКО.

Министерству сельского хозяйства поручено принять необходимые меры, а Минфину обеспечить контроль за целевым использованием выделенных средств.

В целом в текущем году на субсидирование агропромышленного комплекса правительством из всех источников выделены 494 млрд тенге. В ближайшее время планируется выделение дополнительно 30 млрд тенге на инвестиционное субсидирование и субсидирование процентной ставки по кредитам и лизингу.