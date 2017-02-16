Дополнительные помещения пристроят к переполненным школам Астаны
Ботагоз Балтабаева
Вопрос переполненности учебных заведений Астаны поднял аким Асет Исекешев на отчетной встрече с населением, передает Kazpravda.kz.
В настоящее время в 27 школах столицы обучаются детей, количество которых превышает положенные нормы. Власти города уже нашли решение данной проблемы – в 2017 году завершится строительство пяти пристроек в школах № 16,№ 17,№ 22, № 32,№ 37.
"Начнем строительство 7 школ: в Сарыаркинском районе будет построено 3 школы, в Алматинском районе – 2 школы в Есильском – 2 школы. Кроме того, начнем проектирование строительства еще 8 пристроек к школам, которые нуждаются в дополнительной площади", – рассказал аким.
В городе функционируют 95 школ, из них 84 государственных, 11 частных. Общее число учащихся составляет 130 тысяч человек. По сравнению с прошлым годом число школьников увеличилось на 13 тысяч.
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