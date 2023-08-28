Дополнительные силы привлекут к тушению пожара на скважине в Мангистау

Пожар на месторождении Южный Каратурун бушует уже почти 3 месяца - с 9 июня.

Фото пресс-службы МЭ РК

Вице-министр энергетики РК Асхат Хасенов посетил месторождения «Каратурун Морской», «Каратурун Восточный», «Каратурун Северо-Восточный» и «Каратурун Южный», в частности скважины 302, 303, 305-Н, 303-st и 24-Г, направленные на ликвидацию аварии или исследования для получения необходимых данных, а также водозащитную дамбу и вахтовый поселок, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

Было проведено рабочее совещание с участием экспертов, ветеранов нефтегазовой отрасли и проектных институтов, ТОО «Бузачи Нефть», штаба по ликвидации аварии и буровых компаний с целью продолжения оказания технической консультации.

Учитывая, что ликвидация аварии на скважине № 303 является сложной технической операцией, так как горит фонтанирующий газ, скважина находится в соровой местности и вокруг неё наблюдались грифонообразования, вице-министр рекомендовал привлечь дополнительные силы и ресурсы для ликвидации аварии.

Как сообщается, на сегодня скважина 305-Н находится в бурении и достигнута глубина 600 метров, аналогичная ситуация по скважине 302, где глубина 500 метров.

Все ликвидационные работы осуществляются за счёт недропользователя, отметили в Минэнерго.

Напомним, 9 июня в 03:25 на месторождении Южный Каратурун в результате подъёма бурильного инструмента произошёл выброс газо-водяной смеси, перешедший в открытый газовый фонтан на скважине № 303.

14 июня аким Мангистауской области Нурлан Ногаев провел экстренное совещание, участники которого предлагали различные варианты ликвидации аварии.

В конце июля телеканал "Хабар 24" рассказал, как в Мангистау планируют бороться с пожаром, полыхающим с 9 июня на месторождении Южный Каратурун.