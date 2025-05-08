В Атырау начались работы по реконструкции въездного участка республиканской трассы Атырау-Астрахань, протяженностью 5 километров, сообщает Kazpravda.kz

Фото: акимат Атырауской области

Как рассказали в областном управлении строительства, ремонтные работы охватят территорию от объездной дороги по улице Исатая Тайманова до моста Сарыозек.

В рамках проекта будет полностью заменено дорожное покрытие, а прежняя двухполосная дорога расширена до четырехполосной. Кроме того, будут установлены пешеходные дорожки, автобусные остановки и современное уличное освещение.

- На участке также расположен железнодорожный переезд, через который проходит мост длиной 89,4 метра. Старый мост будет полностью снесен, на его месте возведут новый, - отметил главный специалист управления строительства Алтынбек Бейбитов.

Напомним, в конце прошлого года национальная компания «КазАвтоЖол» объявила о завершении основных работ по реконструкции автомобильной дороги республиканского значения Атырау-Астрахань.

Реализация проекта началась в 2018 году и финансировалась за счет займа Европейского банка реконструкции и развития.

Общая протяженность трассы составляет 277 км. В конце прошлого года работы были завершены на 272 км. автодороги. Оставшийся пятикилометровый участок дороги, финансируемый местным бюджетом, планируется завершить до 2026 года.