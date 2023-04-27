Дорога опрокинула автомобиль в Талдыкоргане (видео)
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В городе Талдыкоргане причиной ДТП стала некачественная дорога, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Жетысуской области.
В ночь на 27 апреля в Талдыкоргане из-за неудовлетворительного состояния дороги опрокинулся автомобиль Volkswagen Passat.
52-летний водитель после медобследования направлен на амбулаторное лечение.
Полиция привлекла к ответственности юридическое лицо городской дорожной службы по статье «Невыполнение требований по производству работ на дорогах, содержанию дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений».