Дороги для комфорта

Планы неизменны

Масштабные дорожные работы начались нынче только в мае. Объявление ЧС в связи с весенним паводком поменяло планы дорожников: вся техника была задействована на устройстве защитных дамб.

Однако к концу весны дорожное строительство началось по всему региону. Как рассказал заместитель руководителя городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алмас Сарсенов, на текущий год было запланировано строительство 55,5 км новых автодорог.

– Сдача этих объектов в экс­плуатацию ожидается до конца года, – отметил он. – Так, в скором времени завершатся работы на дороге в микрорайоне «Нурсая», соединяющей прос­пекты Абулхаир-хана и Бейбарыса и проходящей рядом со школой BINOM. А вот перенос электричес­ких сетей под землю будет осуществлен уже в следующем году, это переходящий

объект.

В рамках городской программы развития транс­портной инфраструктуры на выполнение работ по реконструкции, капитальному, среднему, текущему ремонту и строительству новых дорог было выделено более 28 млрд тенге: 2,5 млрд тенге – из республиканского бюджета и порядка 25,5 млрд – из местного.

– Продолжается реконструкция улиц и расширение дорожного полотна. К этим проектам отнесены переходящие объекты, оставшиеся с прошлого года, – проспект Азаттык и улица Сырыма Датова. В текущем году начата реконструкция еще пяти улиц. В целом по реконструкции и расширению городских дорог планировалось привести в порядок 22,1 километра, однако из-за сложностей, связанных с переносом инженерных коммуникаций, трудозатрат и капиталоемкости было реконструировано только 8,7 километра, – пояснил Алмас Сарсенов.

В прошлом году начался средний ремонт на 11 улицах Атырау. Как нас заверили, все эти объекты общей протяженностью около 5 км будут до конца года завершены. Текущим же ремонтом, согласно заключенным договорам, охвачено 50 тыс. кв. м дорожного покрытия. Все работы по ямочному ремонту идут до сих пор и будут продолжаться до наступления холодов. Среди других проектов, которые ведутся еще с 2022 года, названо обустройство тротуаров.

Как отметил Алмас Сарсенов, тротуарные проекты не завершены из-за того, что документация по ним направлялась на доработку. Работы осуществляются по мере готовности корректировок. Шесть из девяти таких проектов еще реализуются, три объекта уже введены в эксплуатацию.

Здесь имеется в виду прокладка тротуаров в населенных пунктах Кайыршахтинского, Аксайского, Еркинкалинского сельских округов, в микрорайонах «Геолог» и «Жумыскер», а также на ряде улиц в центре Атырау.

В городском акимате поделились дальнейшими планами по реконструкции, строительству и среднему ремонту автодорог, а они не менее масштабны. Проведены электронные конкурсы по госзакупкам на выполнение работ по строительству инфраструктурных транспортных объек­тов. Есть организации-подрядчики, выигравшие их.

Работы планировалось начать в текущем году, но по ряду причин сроки их проведения сдвинулись, перенесены на 2025 год.

Что касается строительства новых транспортных коммуникаций в следующем году, то среди них были упомянуты проекты по прокладке дороги от проспекта Бейбарыса в сторону Астраханской трассы.

Новое шоссе пройдет от улицы Махамбета в сторону улицы Сырыма Датова. Первоначально эту дорогу планировали сделать двухполосной, но теперь решили строить четырехполосную. Правда, этот проект дорабатывается в связи с техническими моментами, так как на данном участке нужно решить вопросы с высоковольтными линиями электропередачи.

В рамках прокладки новых транспортных коммуникаций в областном центре предстоит заасфальтировать ряд улиц общей протяженностью 10 км, а также разработать проект­но-сметную документацию, которая включает ремонт и модернизацию остав­шихся улиц общей протяженностью 53 км как в городе, так и в сельских округах.

В планах городских властей на 2025 год – провести реконструкцию объездной дороги от дорожной развязки на выезде из города до старого объездного моста. Проектно-сметная документация (ПСД) на этот инфраструктурный объект ранее была разработана и даже получила положительное заключение, но с того времени прошло уже три года. А по законодательству, если по истечении трех лет ПСД не использована, то проект и смету придется переделать и направить на повторную госэкспертизу.

Аналогичные работы по расширению проезжей части намечается провести на других улицах общей протяженностью 11,7 км. Правда, реализация данных проектов зависит от финансирования.

После критики

В 2022 году в ходе рабочей поездки в Атырау Глава государства на встрече с обществен­ностью раскритиковал состояние автодорог региона.

«Качество автомобильных дорог оказывает прямое влияние на экономику и жизнь людей. Данная сфера в Атырауской области хромает – в удовлетворительном состоянии только 72% дорог местного значения. Это достаточно низкие показатели. Отстает и качество дорог республиканского значения. Медленно идет ремонт трассы Атырау – Астрахань. Правительству необходимо обеспечить своевременное и качественное завершение строительных работ. В целом разбитые дороги области много раз были предметом общественной критики. Но результата нет, потому что ответственные органы не выполняют свою работу должным образом. Без улучшения состояния межрайонных, межобластных дорог трудно говорить о развитии регионов. Поэтому строительство дорог будет на моем личном контроле», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Кстати, качество дорог зависит в первую очередь от неукоснительного соблюдения технологической дисциплины. В нынешнем году в Атырау начали осваивать немецкие технологии. Новый метод применяют для ремонта городских улиц. Инновационное покрытие при этом значительно устойчивее к перепадам температур.

Пока асфальт укладывают на трех улицах областного центра. При положительном результате такое покрытие появится и на других.

В целом протяженность автомобильных дорог общего пользования по всей области составляет около 6,5 тыс. км. В настоящее время доля дорог областного и районного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии составляет 76%. По намеченному плану в регионе для развития транспортной инфраструктуры до конца года должны построить и ввести в эксплуатацию 320 км автомобильных дорог.

Для решения наиболее злободневных вопросов в регионе в 2021 году был разработан Комп­лексный план социально-экономического развития (КПР) Атырауской области на 2021–2025 годы, в рамках которого осуществлен 21 проект, направленный на развитие транспортной инфраструктуры Атырау. При этом построено 137,5 км дорог.

С учетом темпов развития города и для дальнейшего увеличения пропускной способности существующих дорог предус­матривается реконструкция 12 цент­ральных улиц общей протяженностью 53 км. Кроме того, в рамках КПР намечена разработка семи проектов дорожного строительства на 49 городских улицах и реконструкции четырех улиц.

По завершении данных проек­тов показатель обеспечен­ности дорог в областном центре и пригородах увеличится с 90 до 97,4%, а доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии вырастет до 95%.

Что не успели

В областном центре также планировалось реконструировать проспект Сатпаева, являющийся­ центральным на правобережье города. Это главная улица Атырау, и по ней обычно судят об общем развитии города, его архитектурном облике.

Проспект берет начало от набережной Урала и заканчивается­ на пересечении с улицей Курмангазы, его общая протяженность составляет 2,6 км. Он всегда насыщен и оживлен, вдоль него расположены здания государственных учреждений, офисы крупных компаний, торгово-развлекательный центр «Атырау», центральная мечеть «Имангали» и площадь Исатая и Махамбета.

Горакимат решил осуществить преображение проспекта для удобства и комфорта горожан. В этих целях заключили меморандум с частной компанией, занимающейся строительным проектированием. В рамках меморандума предусматривалась подготовка проекта реконструкции проспекта Сатпаева, рассчитанной на два этапа.

Проектировщики, проведя анализ действующего положения по благоустройству и озеленению, выявили ряд проблем. Главные из них – отсутствие общего дизайн-кода города, несоответствие городской среды требованиям инклюзивности.

На сегодня проспект Сатпае­ва, по расчетам специалистов проект­ной компании, имеет широкие и нерационально используемые пространства, хаотичные проезды и парковки, широкую полосу мощения. Пешеходная пропускная способность снижена из-за большого количества беспорядочно расположенных лунок с деревьями. Кроме того, редки или отсутствуют места отдыха и комфортные общественные пространства, нет велосипедной инфраструктуры. Фонари освещения вдоль улицы физически и морально устарели.

Исходя из выявленных проб­лем, проект предусматривал конкретные цели и задачи. Для их решения требовался комплекс­ный подход к формированию архитектурно-художественного облика города.

По проекту предлагалось разделить проспект на восемь акцент­ных участков с посадкой более 27 тыс. деревьев, кустарников, обустройством порядка 1 тыс. кв. м цветников. Вдоль него планировалось проложить велосипедные дорожки общей протяженностью 2,5 км. А также обустроить три игровые площадки для активного отдыха и четыре детские площадки.

Для малого и среднего бизнеса предусматривались места для установки десяти киосков, кафе. Предложено было вдоль проспекта построить удобные парковки для автомашин.

Работы планировалось начать уже в 2023 году. Однако столь масштабный и комплексный проект, который, несомненно, украсил бы Атырау, не стартовал, так и остался на бумаге, в проектах и расчетах. Как всегда, не хватило денег и времени.

Дороги дóроги

Несмотря на то что ежегодно в транспортную инфраструктуру вливают сотни миллионов бюджетных средств, качество выполненных работ оставляет желать лучшего. К примеру, за последние пять лет в дорожную отрасль страны инвестировано более 6 трлн тенге, но качество дорог остается на низком уровне, что вызывает недовольство граж­дан. Об этом в конце октября говорилось на межведомственном совещании, посвященном устранению коррупционных рисков в дорожной отрасли Казахстана.

В результате анализа выявлено множество системных рисков на всех этапах дорожного строи­тельства и ремонта, начиная с планирования и заканчивая техническим надзором. Дополнительно отмечены проблемы с цифровизацией отрасли – за 10 лет на развитие информацион­ных систем потрачено 16 млрд тенге, но до сих пор отсутствует единая цифровая карта дорог.

Кстати, в Атырауской области планируется использовать проект «Цифровой тенге» для отслеживания денежных потоков в реальном времени, что станет первым шагом по налаживанию «цифрового контроля» над ремонтными работами.

Одна из важных транспортных артерий региона – автострада республиканского значения Атырау – Астрахань, играющая ключевую роль в экономическом развитии западных областей рес­публики, оказывающая много­гранное влияние в том числе на развитие туризма.

Общая протяженность участка Атырау – Астрахань по территории Атырауской области – 217 км. Его реконструкция была начата еще в 2020 году, на реализацию работ выделено порядка 111,3 млрд тенге. До конца текущего года реконструированную автотрассу должны сдать в экс­плуатацию.

Как отметил вице-министр транспорта РК Сатжан Аблалиев во время посещения Атырау, на завершающем этапе реконструкции Астраханской автотрассы ведется укладка последнего слоя асфальтового покрытия. Многие участки этой дороги в течение нескольких лет эксплуатировались с незавершенной конструкцией, когда у них был только нижний слой асфальтового покрытия.

– Мы старались и обязывали подрядчиков, где это можно, не пропускать автомашины по объездным дорогам, так как их качество не соответствовало стандартам, и к тому же в непогоду проезд по ним оказывался затрудненным. В этом году завершим реконструкцию. Астраханская трасса будет переведена с третьей категории во вторую, а это означает, что по ней станет возможным ежесуточное движение до семи тысяч или свыше автотранспортных средств.

Общая ширина автострады вместе с обочинами составит до 15 метров, а непосредственно ширина асфальтированной

части – до девяти метров. Стои­мость строительства и реконструкции одного километра дороги такой категории обошлась в среднем от 400 до 600 миллионов тенге, – сказал Сатжан Аблалиев.

Открытие автотрассы улучшит транзитный потенциал региона и будет способствовать его экономическому развитию.

По информации генерального директора РГП «Национальный центр качества дорожных активов» Болатбека Айтбаева, при реконструкции Астраханской трассы применялся пятиуровневый контроль над качеством выполнения работ, включая технический и авторский надзор. Авторский надзор ведет, как правило, компания, разработавшая проектно-сметную документацию. В ходе реконструкции дороги важную роль сыграла и служба инженера проекта.

– Служба имеет самостоятельное право вносить корректировки в утвержденную проектно-сметную документацию. Как отечественных, так и зарубежных инженеров и специалистов-дорожников высокого профиля привлекают и отбирают согласно подписанным соглашениям. Они обеспечиваются жильем, снаб­жаются транспортом и специальной лабораторией для проверки качества дорожных материалов, применяемых в строительстве. Работа ведется совместно со службой качества подрядчиков для обеспечения входного, сплошного и операционного контроля качества. Еще один вид конт­роля осуществляется со стороны непосредственно заказчика в лице АО «НК «КазАвтоЖол». А Национальный центр качества дорожных активов занимается выборочным контролем качества дорожного покрытия, – отметил Болатбек Айтбаев.

Всего за время выполнения реконструкции Астраханской трассы было проведено 500 инс­пекционных проверок, взято 2 000 проб, при этом выявлено, что 9% применяемых дорожных материалов и конструкций не отвечали установленным стандартам. Эти нарушения были оперативно устранены подрядными организациями.