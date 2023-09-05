Дороги для выезда участников Burning man открыли организаторы фестиваля

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Организаторы фестиваля Burning Man в штате Невада (США) в понедельник, 4 сентября, открыли дороги для выезда с места проведения мероприятия участников, которые застряли на площадке на несколько дней из-за дождя, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия.

Фото: kazpravda.kz

«Начались мероприятия по массовому отъезду из Блэк-Рок-Сити. Запрет на передвижение автотранспортом отменен», — говорится в сообщении на сайте организаторов.

Они порекомендовали участникам отложить отъезд до 5 сентября, чтобы не создавать пробку. На месте проведения фестиваля находятся около 64 тыс. человек. Несколько тысяч уже пытаются покинуть территорию фестиваля, оставляя еду и воду тем, кто принял решение остаться до вторника на традиционное сожжение деревянной фигуры человека.

Ранее, 3 сентября, стало известно, что десятки тысяч гостей фестиваля Burning Man оказались заблокированы сильными дождями посреди пустыни. Из-за непролазной грязи в импровизированном городе Блэк-Рок-Сити, который является площадкой фестиваля, организаторы приостановили транспортное сообщение с внешним миром. Также участникам посоветовали экономить воду, еду и топливо.

#США #дожди #Невада #BurningMan

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