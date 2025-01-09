Дорогу молодым!

Мнения
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Тимур Джумурбаев, председатель РОО «Ассамблея жастары»

В Казахстане треть граждан в возрасте до 35 лет, поэтому внимание Президента к молодежи особое

Фото из личного архива Т.Джумурбаева

Важное место в интервью Главы государства Касым-Жомарта Токаева газете «Аna tілі» занимает блок, обращенный к молодому поколению.

В частности, Глава государства отметил большую работу по противодействию социальным порокам на законодательном уровне. Ужесточение наказания за производство наркотиков, борьба с лудоманией и вандализмом – эти вопросы имеют актуальность и в молодежной среде. И здесь важна роль институтов гражданского общества, особенно молодежных организаций.

Например, в деятельности «Ассамблея жастары» мы особый акцент делаем на работу с молодежью в селах и небольших городах. Для нас важно помочь молодому человеку самореализоваться, рассказать, какие у него есть возможности. А они всегда есть. Бывают случаи, когда из-за отсутствия информации у человека создается ошибочное мнение, что ничего не делается, и из-за этого формируется апатия.

В образовании есть такое понятие – «равный равному», поэтому мы всегда внимательно изучаем запросы молодежи, чтобы с учетом их интересов сформировать линейку эффективных проектов и пройти путь самореализации вместе с молодым человеком. Любые реформы, законодательные изменения и экономические преобразования связаны с интересами молодых казахстанцев.

Глава государства отметил, что молодые граждане должны обладать созидательным мировоззрением и конструктивным мышлением, а также подчеркнул важность воспитания в духе деятельного патриотизма. Это глубокие и при этом простые для восприятия принципы должны стать нравственным фундаментом для молодого поколения.

Страна создала хорошие возможности, чтобы мы могли получить качественное образование как в Казахстане, так и за рубежом, самореализоваться в науке, творчестве, спорте, бизнесе и других сферах. В интервью Президент процитировал народную мудрость «жүргенге жөргем ілінеді, жатқанға жан жуымайды». Иными словами, человеку никогда ничего не достается просто так. Чтобы получить возможности социального роста, нужно проявить усилие и целеустремленность, не бояться идти за этими возможностями.

Каждый из нас, называя себя патрио­том, должен всерьез задуматься, что он может сделать, чтобы его страна, земля, город, семья стали лучше. Именно созидание и новаторство должны быть важными спутниками молодых казахстанцев. Такая модель поведения адекватна для успешного общества.

В организации «Ассамблея жастары» мы последовательно проводим работу по развитию социальных возможностей молодежи. Для этого организуются выезды, консультации и мотивационные встречи. В прошлом году был реализован проект «Школа лидеров», который направлен на обучение молодых людей востребованным и конкурентоспособным навыкам. Прошел первый поток, и в 2025-м такие проекты состоятся в регионах, в том числе на районном уровне. Особое внимание мы уделяем развитию гражданской идентичности и единства в молодежной среде.

Глава государства в интервью отметил, что у Казахстана важное геополитическое положение в регионе и в мире. Поэтому для нашей страны очень важно развитие разных форм общественной дипломатии. В этом контексте роль молодежи остается по-особенному значимой. Молодые казахстанцы известны своими успехами в разных сферах по всему миру, широкое распространение получили digital nomads. Все это делает Казахстан­ более узнаваемым и интересным людям. «Ассамблея жастары» ведет активную деятельность и по внешнему контуру, продвигая наш опыт по укреплению единства в полиэтничном обществе. Мы усилили работу с ЮНЕСКО и ожидаем вступления в глобальное молодежное сообщество этой организации.

#президент #мнение #интервью

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