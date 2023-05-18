Дорожники намерены объявить голодовку и перекрыть трассу Алматы – Бишкек

Общество
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По словам рабочих, им не выплачивают деньги за проделанную работу.

Фото: Kazpravda.kz

Около 200 рабочих компании, которая занималась ремонтом трассы Алматы – Бишкек, грозят голодовкой. Им уже два месяца не платят зарплату. Также жалуются поставщики топлива и запчастей. Они около года не могут получить оплату за оказанные услуги. По самым скромным подсчетам, строительная фирма задолжала всем свыше полумиллиарда тенге. В самой подрядной организации в своих бедах винят Комитет автомобильных дорог, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Как сообщается, водители, дорожники, поставщики горючего и запчастей собрались на территории строительной компании, которая занималась ремонтом трассы Алматы – Бишкек. Люди в очередной раз пришли требовать, чтобы руководство оплатило их услуги.

"С лета прошлого года, когда здесь только начинались работы, трудились 350 человек. С того времени мы занимаемся реконструкцией 42 километров на трассе Алматы – Бишкек. Сейчас осталось только 150 рабочих. И всем этим людям фирма должна. Общая сумма – где-то более 37 миллионов тенге", - говорит водитель Айдос Кулбаев.

Немалую сумму компания задолжала и своим партнерам. С лета прошлого года добиться выплат не могут поставщики запчастей и топлива.

"Почти год как кормят нас обещаниями. На данный момент общий долг – почти 270 миллионов. Каждый день говорят "завтра" и "завтра". Мы не одна компания крупная, кому они должны большую сумму денег. Так как я сам знаю около пяти-шести компаний", - рассказал предприниматель Тимур Жансеитов.

Руководители компании признают, что должны действительно многим, но заявляют, что их вины в этом нет. Сами ждут деньги от заказчика, поэтому решить проблему пока не могут.

"В настоящее время деньги не выплачены за март и апрель. С нашей стороны никакой вины нет. Осуществить оплату мы не можем из-за заказчика. Так как он нам не перевел средства. Заказчиком выступает Комитет автомобильных дорог при Министерстве индустрии", - пояснил Мустафа Мети, заместитель генерального директора АО "Eh Eser Tahhut Ve Sanayi Anonim Sirketi".

Между тем, выяснилось, что в Комитете автомобильных дорог уже давно имеют претензии к работе строительной компании. За время реконструкции трассы фирме 10 раз выносили предупреждения. Потому речи о каком-либо дальнейшем финансировании быть не может, говорят в ведомстве.

"У них очень серьезное отставание. Уже третий день отсутствуют ГСМ, дизельное топливо. Постоянные перебои. Половина техники у них в нерабочем состоянии. Выполнение за 16 месяцев составляет только 10%", - прокомментировал Динмурат Есимхан, главный эксперт Комитета автомобильных дорог МИИР РК.

В комитете сомневаются, что ситуация изменится к лучшему. В ведомстве планируют расторгнуть договор с подрядчиком. А всем, кому компания должна деньги, советуют обращаться в суд.

Сами дорожники намерены объявить голодовку и перекрыть ту самую трассу, на которой вели работы.

 

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