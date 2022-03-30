Политика , Мажилис
Досрочно прекращены полномочия мажилисмена Ермана
Мажилис Парламента РК на пленарном заседании прекратил полномочия депутата Мухтара Ермана по собственному желанию, передает корреспондент Kazpravda.kz.
Как отметил член Центральной избирательной комиссии Шавкат Утемисов, Мухтар Ерман подал заявление о досрочном прекращении полномочий депутата Мажилиса.
"Депутат Мажилиса подал заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию. В этой связи ЦИК в соответствии с Конституцией и законом "О Парламента РК и статусе его депутатов" вносит представление о досрочном прекращении его полномочий", – сказал Шавкат Утемисов.