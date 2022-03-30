Мажилис Парламента РК на пленарном заседании прекратил полномочия депутата Мухтара Ермана по собственному желанию, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отметил член Центральной избирательной комиссии Шавкат Утемисов, Мухтар Ерман подал заявление о досрочном прекращении полномочий депутата Мажилиса.

"Депутат Мажилиса подал заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию. В этой связи ЦИК в соответствии с Конституцией и законом "О Парламента РК и статусе его депутатов" вносит представление о досрочном прекращении его полномочий", – сказал Шавкат Утемисов.