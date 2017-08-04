Достойный сын своего народа
1612
Сабит Жаданов, заслуженный экономист РК
Байкен Ашимов – видный государственный и общественный деятель, как раньше говорили, союзного масштаба. Он проработал председателем Совета Министров ровно 14 лет, больше всех своих предшественников. Он был назначен председателем Совмина по предложению Динмухамеда Кунаева, и первые 10 лет его работы, с 1970 по 1980 год, пришлись на период, когда председателем Совета Министров СССР был Алексей Косыгин. Эти обстоятельства во многом объясняют успешную деятельность Байкена Ашимовича.