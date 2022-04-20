Досудебное расследование начато в отношении Атырауского НПЗ

Антимонопольный департамент по Атырауской области совместно с региональной прокуратурой выявил факты злоупотребления доминирующим положением Атырауского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ), передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АЗРК.

Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции РК по Атырауской области в рамках проверки деятельности ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» под руководством облпрокуратуры выявил факты злоупотребления доминирующим положением АНПЗ в виде установления монопольно высокой цены на выполнение работ по переработке сырой нефти в 2020-2021 годах.

Заключение антимонопольного департамента направлено в прокуратуру Атырауской области для принятия процессуального решения.

Прокуратура начала досудебное расследование в отношении АНПЗ по уголовной статье «Монополистическая деятельность» и передала его в департамент экономических расследований по области.