Досудебное расследование по делу «Ертіс Орманы» завершено

Участники ОПГ находятся под стражей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Антикор

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Установлено, что гендиректором резервата организована преступная схема получения взятки за незаконную вырубку и реализацию леса предпринимателям.

В результате преступных действий ОПГ государству причинен ущерб на сумму более 150 млн тенге.

В Антикоре сообщили, что участники ОПГ находятся под стражей. Досудебное расследование окончено.

Также 26 июля в министерстве экологии и природных ресурсов рассмотрено представление по делу в отношении должностных лиц государственного лесного природного резервата «Ертіс Орманы» с участием замглавы Антикора Дархана Куракбаева. Представление направлено на устранение причин и условий, способствовавших совершению коррупционных правонарушений в природном резервате.

Министерству рекомендовано принять комплексные меры по устранению коррупционных рисков, в том числе путем внедрения цифровизации процессов инвентаризации и охраны лесного фонда.



