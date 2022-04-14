Дожди и усиление ветра – прогноз погоды на 14-16 апреля в Казахстане

РГП "Казгидромет" представило прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, 14-16 апреля, сообщает Kazpravda.kz.

В течение периода через территорию Казахстана будет проходить Западный циклон, с которым ожидается неустойчивый характер погоды – пройдут дожди с грозами, усиление ветра. По республике будут наблюдаться туманы, на западе республики – пыльные бури. Лишь на северо-востоке, востоке страны ожидается погода без осадков.

В дневные часы на севере страны ожидается колебание температуры воздуха от 13-18 до 20-25 тепла, в центре – повышение от 17-22, на юге страны от 25 до 28 тепла, на востоке страны – небольшое повышение от 12-20.