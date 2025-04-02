Прогноз погоды по Казахстану на предстоящие трое суток предоставили в РГП «Казгидромет», сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отметили в метеослужбе, не успели казахстанцы насладиться солнцем и теплом, как на территорию страны начинает смещаться очередной циклон.

«Подпитываемый холодными воздушными массами, он принесет с собой дожди и грозы, которые в северных регионах в ночные перейдут в мокрый снег, а в отдельных районах возможно выпадение града», - отметили синоптики.

5 апреля столкновение воздушных масс с горной крядой востока и юго-востока Казахстана вызовет обострение синоптических процессов, что в свою очередь приведет к выпадению сильных осадков в этих регионах, добавили в Казгидромете.