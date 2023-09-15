Какой будет погода в выходные дни в Казахстане

Общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

РГП "Казгидромет" предоставило прогноз погоды на 16-18 сентября, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

По данным метеослужбы, в ближайшие дни на большей части республики синоптическая ситуация будет формироваться под влиянием фронтальных разделов, пройдут дожди с грозами и порывистым ветром, на северо-западе, юго-востоке возможно выпадение града, в горных районах юго-востока страны в ночные часы прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега.

На северо-западе, севере, востоке страны в ночные и утренние часы прогнозируется туман.

В большинстве регионов страны температура воздуха ночью 2-12, днем 15-23 тепла. На юге, юго-востоке температурный фон остается относительно комфортным для этого времени года: ночью 10-15, в горных районах 0-5 тепла, днем 20-28 тепла.

#погода #Казгидромет #дождь #ветер

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