Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан

По данным метеослужбы, в начале периода отрог антициклона сохранит теплую ясную погоду на севере, востоке и в центре республики.

А западные и южные области по-прежнему будут находится под влиянием южного циклона, с которым пройдут дожди с грозами, шквалистый ветер, возможно выпадение града.

Сильные дожди ожидаются 19, 21 мая в Кызылординской, Туркестанской областях.

19-21 мая в Жамбылской области. Температурный фон существенно не изменится, воздух прогреется на западе, юге страны до 27-35 тепла, на востоке до 20-28 тепла.

20-21 мая с северным циклоном на севере, востоке страны ожидаются дожди с грозами, 20-21 мая прогнозируется сильный дождь, град, шквал.

21 мая в дневные часы ожидается понижение температуры воздуха в Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областях до 10-18 тепла, в центре страны до 15-23 тепла.