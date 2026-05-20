Штормовое предупреждение объявили в Казахстане

В некоторых регионах 21 мая будут град и заморозки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

г. Астана: 21 мая днем ожидается понижение температуры воздуха до 15-17 тепла. 22 мая ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

г. Шымкент: 20 мая ожидаются временами дождь, гроза, шквал. Ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с.

21 мая в Костанайской области понижение температуры воздуха ночью до 3-8 тепла, на западе, севере области заморозки 2 градуса, днем до 13-18 тепла. 22 мая ночью на западе, севере области сохранятся заморозки 3 градуса.

21 мая в Северо-Казахстанской области ожидается понижение температуры воздуха ночью до 2-7 тепла, на западе области заморозки 2 градуса, днем до 10-15 тепла. 22 мая ночью на западе, севере области сохранятся заморозки 3 градуса.

21 мая в Акмолинской области днем понижение температуры воздуха до 13-18 тепла. 22 мая ночью на западе, севере области ожидаются заморозки 3 градуса.

21 мая в Павлодарской области днем ожидается понижение температуры воздуха до 13-18 тепла. 22 мая ночью на западе, севере области ожидаются заморозки 3 градуса.

21 мая в Карагандинской области днем понижение температуры воздуха до 15-20 тепла. 22 мая ночью на севере области ожидаются заморозки 1 градус.

22 мая в области Абай ночью на севере, востоке ожидаются осадки (дождь, снег). Понижение температуры воздуха ночью до 2-7 тепла, на севере области заморозки 2 градуса, днем до 13-18 тепла.

22 мая в Восточно-Казахстанской области на севере, востоке ожидаются осадки (дождь, снег). Понижение температуры воздуха ночью до 1-6, на юге области 9 тепла, на севере области заморозки 2 градуса, днем до 10-15, на юге области 18, на востоке области 7 тепла.