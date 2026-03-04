Драйверы экономики и хранительницы очага

Общество
2
Лилия Сыздыкова

Суть современной гендерной политики заключается в том, чтобы обеспечить такие условия, при которых каждый человек вне зависимос­ти от пола будет иметь равные возможности для реализации своего потенциала в любой области деятельности.

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Политика нашей страны в данной сфере всегда отличалась прогрессивностью. Однако нынешняя конституционная реформа создает условия для того, чтобы вывести эту работу на качественно новый уровень.

В проекте новой Конституции прописаны нормы, однозначно ­утверждающие недопустимость дискриминации граждан, в том чис­ле по признаку пола, что уже определяет высшие правовые рамки для достижения подлинного гендерного равенства. Кроме того, документ содержит принципы, которые создают основу для практической реализации данных норм.

Справедливый Казахстан, принцип «Закон и Порядок», защита прав и свобод граждан – все эти аспекты, получившие конституционное за­крепление, можно расценивать как заявление нации о намерении построить такое общество и государство, в котором не будет места деструктивным стереотипам и дискриминации. И здесь важно отметить, что такой подход имеет огромное значение не только для социальной и политической сферы, но и для экономики страны.

– Сегодня женское предпринимательство – один из самых динамичных сегментов экономики. Женщины выступают в нем драйверами, ибо в нашей стране 48 процентов субъек­тов МСБ возглавляются именно ими... Один миллион женщин возглавляют компании. ­Казахстан входит в ­топ-30 стран мира по уровню вовлеченности женщин в предпринимательство. Это результат последовательной государственной политики. Но потенциал женщин в экономике реализован еще не полностью. Женщины активно представлены в МСБ, но в крупном бизнесе их мало: 80 процентов компаний крупного бизнеса возглавляют мужчины. Поэтому женщинам нужно дать возможность для роста.

Международные исследования показывают: если приб­лизиться к экономи­ческому паритету мужчин и женщин, то ВВП страны может вырасти на 20–25 процентов, – такие данные привела председатель Межотраслевого совета деловых женщин палаты «Атамекен» по Астане Сания Ирсалиева, выступая на одной из конференций, посвященных обсуж­дению проекта новой Конституции.

Как отметила спикер, в общественном сознании женщине в первую очередь отдается роль мамы, хранительницы домашнего очага, и эта социальная установка зачастую формирует двойную нагрузку: профессио­нальная реализация вместе с ответственностью за семью, быт и воспитание детей.

Но современная женщина не должна стоять перед выбором – семья или бизнес. Задача государства и общества – создать условия, при которых семья и профессиональная деятельность усиливают друг друга, и мировой опыт показывает, что баланс возможен, если он подкреплен системными решениями.

– Баланс между профессиональной реализацией и семейной жизнью – это не личная дилемма одной женщины. Это вопрос устойчивости экономики, демографического будущего и качества жизни следующих поколений, – считает Сания Ирсалиева. – Когда мы создаем условия, в которых женщина может быть и любящей мамой, и успешным профессионалом, и предпринимателем, мы инвестируем в самое главное – в будущее нашей страны. Поэтому так важно, что в проекте новой Конституции этим вопросам уделено большое внимание.

#конституция #Конституционная реформа

