Спорт
Dream Fest на «Медеу»

Катание на коньках у подножья гор, да еще под музыку, по душе многим алматинцам. Но такого праздника на «Медеу» они еще не видели. Две тысячи любителей активного зимнего отдыха стали участниками большого развлекательного шоу. В этот вечер на ледовой арене выступали звезды казахстанской эстрады – Ксения Сухомазова, участник проекта «Новая волна» Adam, а также Фариз Фортуна. 

Сцена, на которую выходили артисты, находилась прямо на льду, и это придавало празднику особый колорит. В паузах между вокальными номерами гости фестиваля любовались выступлением юношеской сборной по фигурному катанию и сами принимали участие в импровизированных танцах, различных конкурсах и розыгрышах призов.

– Первый «Фестиваль мечты» удался, – убеждена его организатор Маргарита Раченкова. – Всем, кто был в этот вечер на катке, он подарил великолепное настроение. Поэтому такой зимний спортивно-развлекательный праздник планируем проводить ежегодно. Не исключено, что в будущем на «Медеу» будут выступать и зарубежные звезды. 

Завершился Medey Dream Fest красочным фейерверком. 

Марина МИХАЙЛОВА,
фото Юрия БЕККЕРА
Алматы

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