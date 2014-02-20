Dream Fest на «Медеу»

Катание на коньках у подножья гор, да еще под музыку, по душе многим алматинцам. Но такого праздника на «Медеу» они еще не видели. Две тысячи любителей активного зимнего отдыха стали участниками большого развлекательного шоу. В этот вечер на ледовой арене выступали звезды казахстанской эстрады – Ксения Сухомазова, участник проекта «Новая волна» Adam, а также Фариз Фортуна.

Сцена, на которую выходили артисты, находилась прямо на льду, и это придавало празднику особый колорит. В паузах между вокальными номерами гости фестиваля любовались выступлением юношеской сборной по фигурному катанию и сами принимали участие в импровизированных танцах, различных конкурсах и розыгрышах призов.

– Первый «Фестиваль мечты» удался, – убеждена его организатор Маргарита Раченкова. – Всем, кто был в этот вечер на катке, он подарил великолепное настроение. Поэтому такой зимний спортивно-развлекательный праздник планируем проводить ежегодно. Не исключено, что в будущем на «Медеу» будут выступать и зарубежные звезды.

Завершился Medey Dream Fest красочным фейерверком.

Марина МИХАЙЛОВА,

фото Юрия БЕККЕРА

Алматы