Древо жизни и звездное небо: новое общественное пространство появилось в столице

В новом парке расположен туннель «Звездное небо», памятник «Древо Жизни» и каскадный водопад
В Астане появилось новое общественное пространство «Парк мира и согласия», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат
В общественном пространстве расположен туннель «Звездное небо», памятник «Древо Жизни» и каскадный водопад.
Основная идея проекта – памятник «Древо жизни», выполненный в виде купола с лиственным дубом в центре.
Создание концептуальной природно-рекреационной зоны приурочено к VII Съезду лидеров мировых и традиционных религий. Концепция парка подразумевает сотрудничество, дружбу и единство между различными конфессиями и национальностями Казахстана.
Общественное пространство расположено на пересечении проспекта Тәуелсіздік и улицы Панфилова, вдоль реки Есиль.
Напомним, что всего с начала года по городу благоустроено 170 общественных и дворовых пространств. Большая часть работ завершена.