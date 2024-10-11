Древо жизни и звездное небо: новое общественное пространство появилось в столице

В новом парке расположен туннель «Звездное небо», памятник «Древо Жизни» и каскадный водопад

Фото: Акимат Астаны

В Астане появилось новое общественное пространство «Парк мира и согласия», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

В общественном пространстве расположен туннель «Звездное небо», памятник «Древо Жизни» и каскадный водопад.

Основная идея проекта – памятник «Древо жизни», выполненный в виде купола с лиственным дубом в центре.

Создание концептуальной природно-рекреационной зоны приурочено к VII Съезду лидеров мировых и традиционных религий. Концепция парка подразумевает сотрудничество, дружбу и единство между различными конфессиями и национальностями Казахстана.

Общественное пространство расположено на пересечении проспекта Тәуелсіздік и улицы Панфилова, вдоль реки Есиль.

Напомним, что всего с начала года по городу благоустроено 170 общественных и дворовых пространств. Большая часть работ завершена.