Дрон диагност для сельского хозяйства

Общество
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Наталия Портнягина

Ученик 11-го класса NIS города Уральска Нурсултан Зинуллин разработал дрон, с помощью которого можно распознавать болезни сельскохозяйственных культур.

фото предоставлено пресс-службой НИШ г. Уральска

В этом году в 18-й раз конкурс «Шапағат», организованный Национальным институтом интеллектуальной собственности и Министерством юстиции РК, предоставил возможность талантливым изобретателям и рационализаторам продемонстрировать свои достижения. Новые технологии, прорывные проекты ученых направлены на то, чтобы повысить эффективность производства, улучшить качество жизни. А потому жюри оценивало не только актуальность с точки зрения науки, но и практическую значимость разработок.

Чтобы стимулировать молодое поколение развивать инновационных технологии, впервые в истории конкурса среди участников от 10 до 18 лет выбрали победителя в номинации «Юное дарование». Один из пяти дипломов «За инновационные проекты в области изобретений» в этой номинации получил ученик 11-го класса NIS г. Уральска Нурсултан Зинуллин. Он представил проект «Dfan-01. Сельскохозяйственный дрон».

Вместе с Нурсултаном над проектом работали Махамбет Отепкали и Нурдаулет Базаргали. Особую благодарность учащиеся выразили своим нас­тавникам – учителям физики Сакену Батыргалиевичу Утегенову, Нурболату Сарсенгалиевичу Дагарову и учителю экономики Айгерим Бейбиткызы Рахым, а также администрации школы, которая предоставила возможность заниматься научной и творческой работой.

– Мы сделали приложение на языке программирования Python, благодаря которому беспилотник может отсканировать каждую часть растения в поле. После фермер использует полученные данные для определения состояния посевов. Функция работает независимо от Интернета, так как в полях связь нестабильная. Также дрон может контролировать движение на поле, на определенных участках распылять пестициды и удобрения.

Это не первый проект уральских школьников, которые, к слову, не ограничиваются одним направлением, пробуют свои силы и знания в разных сферах. Например, есть опыт разработки медицинских сайтов. С дронами ребята работают уже третий год.

Сельскохозяйственный дрон получил высокую оценку жюри. Юные изобретатели надеются, что в дальнейшем он будет вос­требован и принесет пользу экономике страны.

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