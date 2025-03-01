Дружбой сильны

Сартиф Алиев, председатель филиала РОО «Ассоциация «Барбанг» курдов РК» по Жамбылской области:

– Вот уже много лет мы тесно работаем с Ассамблеей народа Казахстана, оказывая содействие совершенствованию и улучшению межэтнических отношений во благо государственных и общественных интересов. Наше объе­динение старается быть активным участником и организатором мероприя­тий разного масштаба, направленных на укрепление мира и согласия, формирование патрио­тизма и преемственности поколений, на поддержку и воспитание доброжелательности и уважения ко всем этносам, их обычаям и традициям, на сохранение истории и развитие культуры, науки, литературы, искусства.

В своей деятельности традиционно уделяем большое внимание информационно-разъяснительной работе. Она осуществляется как в формате личных встреч, так и в виде размещения публикаций в социальных сетях. Востребованной остается общественная приемная по оказанию юридических услуг. Большой акцент делается на воспитании подрас­тающего поколения.

Одна из наших главных задач – развитие государственного языка и родных языков других этносов. Охватываем разные возрастные группы – от подростков до представителей старшего поколения. Нами были переданы необходимые методические пособия, программы и учебники для изучения курдского языка в школу села Каскабулак Таласского района области. Что касается казахского языка, то с каждым годом желающих освоить его среди представителей этноса становится все больше.

Объединение занимается и благотворительностью. Стараемся по возможности помогать социально уязвимым слоям населения, тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, тем, у кого случилась беда. Не раз принимали участие в акциях по сбору средств для пострадавших от стихийных бедствий.

Стараемся держать руку на пульсе страны и вносить достойный вклад в развитие разных сфер деятельности. Свято храним память о бесценной помощи казахского народа в годы реп­рессий и считаем своим долгом воспитывать молодое поколение в духе пат­риотизма и межэтнического согласия.

Бахром Муминов, президент Узбекского национального культурного центра Жамбылской области:

– В мире для каждого человека нет ближе и лучше страны, чем его Родина. Казахстанская земля стала ею для представителей многих этносов. Взаимное понимание, согласие, единство, бережное отношение к духовным и культурным ценностям представителей других национальностей – самое большое богатство и достояние народа нашей республики.

В текущем году исполняется 30 лет с момента создания Ассамблеи народа Казахстана, которая все эти годы выступает оплотом мира, согласия и дружбы. И ее работа не стоит на месте. Идет постоянное движение, прорабатываются разные направления, ставятся новые цели, реализуются актуальные проекты, ведется обширная разноформатная деятельность, направленная на укрепление межэтнических отношений.

Под началом АНК, как и многие другие этнокультурные объединения, работает Узбекский национальный культурный центр Жамбылской области. В свое время инициаторами его создания выступила группа узбекской молодежи, которую поддержали представители старшего поколения. И осенью 1989 года было принято решение о создании данной общественной организации, учреж­дена она была в 1991 году.

На протяжении всего этого периода мы руководствуемся основополагающим принципом «единство – в многообразии» и всесторонне поддерживаем взаимоуважение среди этносов, толерантность, согласие и единство народа, которые являются главными ценностями казахстанского общества. Немаловажную роль в их укреплении играет знание истории страны, культурного наследия Казахстана в целом.

Изначально целями нашего центра были сохранение и развитие родного языка, многовековых обычаев и традиций, самобытной культуры. Со временем к ним добавились и другие. В настоящее время ведется работа по воспитанию казахстанского патриотизма, агитации изучения истории страны, уважения к культуре других этносов. Над этим активно работают представители совета матерей. Передают свои знания и аксакалы. Особое внимание уделяется благотворительной деятельности.

Еще одной важной задачей общественного объединения является формирование здорового образа жизни среди молодежи. Несколько лет назад нами было зарегистрировано ОО «Рес­публиканская федерация «Кураш», президентом которой являюсь я. Объединение является 86-м по счету в мире, на сегодняшний день имеет 9 филиалов по республике.

Кураш включен в программы респуб­ликанских соревнований по национальным видам спорта и Азиатских игр. И надо сказать, нам есть чем гордиться. К примеру, на V Всемирных играх кочевников в Астане казахстанские борцы-курашисты завоевали 5 медалей – «золото», два «серебра» и две «бронзы».

Мы понимаем, как важна для нас дружба, и хочется верить, что каждый казахстанец осознает это. Без уважения и доверия между людьми разных этносов, без равенства всех граждан перед законом невозможны внутриполитичес­кая стабильность и развитие общест­ва. Только общими усилиями можно дос­тичь успеха и процветания.

Хочется выразить благодарность казахскому народу за то, что в свое время он протянул руку помощи и приютил тех, кто в этом нуждался, за мирную жизнь и возможность учиться и развиваться, трудиться во благо своей семьи и общества.

Владимир Сорокин, председатель Русской общины «Радонеж» Жамбылской области:

– В год значимой для всех нас даты – 30-летия АНК – хочется рассказать о возглавляемой мной организации, которая все это время работает на укрепление согласия и единства народа, сохранение обычаев и традиций этноса, родного языка и культуры.

Русская община была создана в октябре 1992 года. В числе основных целей нашей деятельности – содействие всестороннему развитию и взаимному обогащению национальных культур народа Казахстана. Мы также систематически проводим работу, направленную на укрепление единства и согласия, сохранение духовных ценностей, активно участвуем в проводимых АНК мероприятиях по случаю Дня благодарности, Наурыза, Дня единства народа Казахстана, Дня Победы и других значимых дат.

В числе реализованных за это время ярких ключевых проектов – Международный фестиваль землячества «Страна Азия», организованный совместно с телеканалом «Шансон» и российскими артистами, открытие мемориальной доски известной певице Анне Герман, концерт, посвященный еще одной прославленной солистке – Лидии Руслановой.

Не остались без внимания юбилейные даты знаменитых творческих личнос­тей. Праздничными мероприятиями мы отметили дни рождения Александ­ра Пушкина, Сергея Есенина, Сергея Рахманинова и Федора Достоевского. В этом году планируем отметить 165-летие Антона Чехова. Кроме того, впереди еще одно значимое событие – 80-летие Великой Победы.

Помимо этого, традиционно организуются пасхальный фестиваль «Русская мозаика», рождественский концерт, Крещенский вечер русского романса, ярмарка в честь Масленицы, День славянской письменности и культуры, областной фестиваль «Есениада».

Важным для нашей организации делом стало возведение в Таразе памятников Александру Пушкину и Сергею Есенину, возле которых традиционно в дни рождения классиков проводятся поэтические чтения с участием учащейся молодежи.

Наши ансамбль «Калинка» и оркестр народных инструментов «Русский наигрыш» широко известны в области и за ее пределами. Кроме того, представитель общины «Радонеж», член Совета матерей АНК области, преподаватель музыки средней школы № 13 Оксана Дьяченко организовала в этом учебном заведении ансамбль ложкарей «Веснушки».

Мы также занимаемся благотворительностью, принимая участие во всех проводимых АНК акциях. И это только часть нашей многогранной работы.

Мы рады, что у нас есть возможность развивать свою культуру, сохранять традиции и обычаи, проводить различные мероприятия в честь народных праздников, которые, к слову, стали любимыми многими местными жителями. Взять хотя бы Масленицу, которую ежегодно ждут многие, чтобы вместе насладиться горячими блинами и порадоваться приходу весны. За это и многое другое, о чем знают из истории все наши соотечест­венники, хочется выразить казахскому народу слова огромной благодарности.