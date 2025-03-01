Дружбой сильны АНК 1 марта 2025 г. 2:00 4 Подготовил Михаил Тё Представители этнокультурных объединений – о Дне благодарности, АНК и работе по укреплению единства и согласия в обществе фото из архива "КП" Сартиф Алиев, председатель филиала РОО «Ассоциация «Барбанг» курдов РК» по Жамбылской области: – Вот уже много лет мы тесно работаем с Ассамблеей народа Казахстана, оказывая содействие совершенствованию и улучшению межэтнических отношений во благо государственных и общественных интересов. Наше объединение старается быть активным участником и организатором мероприятий разного масштаба, направленных на укрепление мира и согласия, формирование патриотизма и преемственности поколений, на поддержку и воспитание доброжелательности и уважения ко всем этносам, их обычаям и традициям, на сохранение истории и развитие культуры, науки, литературы, искусства. В своей деятельности традиционно уделяем большое внимание информационно-разъяснительной работе. Она осуществляется как в формате личных встреч, так и в виде размещения публикаций в социальных сетях. Востребованной остается общественная приемная по оказанию юридических услуг. Большой акцент делается на воспитании подрастающего поколения. Одна из наших главных задач – развитие государственного языка и родных языков других этносов. Охватываем разные возрастные группы – от подростков до представителей старшего поколения. Нами были переданы необходимые методические пособия, программы и учебники для изучения курдского языка в школу села Каскабулак Таласского района области. Что касается казахского языка, то с каждым годом желающих освоить его среди представителей этноса становится все больше. Объединение занимается и благотворительностью. Стараемся по возможности помогать социально уязвимым слоям населения, тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, тем, у кого случилась беда. Не раз принимали участие в акциях по сбору средств для пострадавших от стихийных бедствий. Стараемся держать руку на пульсе страны и вносить достойный вклад в развитие разных сфер деятельности. Свято храним память о бесценной помощи казахского народа в годы репрессий и считаем своим долгом воспитывать молодое поколение в духе патриотизма и межэтнического согласия. Бахром Муминов, президент Узбекского национального культурного центра Жамбылской области: – В мире для каждого человека нет ближе и лучше страны, чем его Родина. Казахстанская земля стала ею для представителей многих этносов. Взаимное понимание, согласие, единство, бережное отношение к духовным и культурным ценностям представителей других национальностей – самое большое богатство и достояние народа нашей республики. В текущем году исполняется 30 лет с момента создания Ассамблеи народа Казахстана, которая все эти годы выступает оплотом мира, согласия и дружбы. И ее работа не стоит на месте. Идет постоянное движение, прорабатываются разные направления, ставятся новые цели, реализуются актуальные проекты, ведется обширная разноформатная деятельность, направленная на укрепление межэтнических отношений. Под началом АНК, как и многие другие этнокультурные объединения, работает Узбекский национальный культурный центр Жамбылской области. В свое время инициаторами его создания выступила группа узбекской молодежи, которую поддержали представители старшего поколения. И осенью 1989 года было принято решение о создании данной общественной организации, учреждена она была в 1991 году. На протяжении всего этого периода мы руководствуемся основополагающим принципом «единство – в многообразии» и всесторонне поддерживаем взаимоуважение среди этносов, толерантность, согласие и единство народа, которые являются главными ценностями казахстанского общества. Немаловажную роль в их укреплении играет знание истории страны, культурного наследия Казахстана в целом. Изначально целями нашего центра были сохранение и развитие родного языка, многовековых обычаев и традиций, самобытной культуры. Со временем к ним добавились и другие. В настоящее время ведется работа по воспитанию казахстанского патриотизма, агитации изучения истории страны, уважения к культуре других этносов. Над этим активно работают представители совета матерей. Передают свои знания и аксакалы. Особое внимание уделяется благотворительной деятельности. Еще одной важной задачей общественного объединения является формирование здорового образа жизни среди молодежи. Несколько лет назад нами было зарегистрировано ОО «Республиканская федерация «Кураш», президентом которой являюсь я. Объединение является 86-м по счету в мире, на сегодняшний день имеет 9 филиалов по республике. Кураш включен в программы республиканских соревнований по национальным видам спорта и Азиатских игр. И надо сказать, нам есть чем гордиться. К примеру, на V Всемирных играх кочевников в Астане казахстанские борцы-курашисты завоевали 5 медалей – «золото», два «серебра» и две «бронзы». Мы понимаем, как важна для нас дружба, и хочется верить, что каждый казахстанец осознает это. Без уважения и доверия между людьми разных этносов, без равенства всех граждан перед законом невозможны внутриполитическая стабильность и развитие общества. Только общими усилиями можно достичь успеха и процветания. Хочется выразить благодарность казахскому народу за то, что в свое время он протянул руку помощи и приютил тех, кто в этом нуждался, за мирную жизнь и возможность учиться и развиваться, трудиться во благо своей семьи и общества. Владимир Сорокин, председатель Русской общины «Радонеж» Жамбылской области: – В год значимой для всех нас даты – 30-летия АНК – хочется рассказать о возглавляемой мной организации, которая все это время работает на укрепление согласия и единства народа, сохранение обычаев и традиций этноса, родного языка и культуры. Русская община была создана в октябре 1992 года. В числе основных целей нашей деятельности – содействие всестороннему развитию и взаимному обогащению национальных культур народа Казахстана. Мы также систематически проводим работу, направленную на укрепление единства и согласия, сохранение духовных ценностей, активно участвуем в проводимых АНК мероприятиях по случаю Дня благодарности, Наурыза, Дня единства народа Казахстана, Дня Победы и других значимых дат. В числе реализованных за это время ярких ключевых проектов – Международный фестиваль землячества «Страна Азия», организованный совместно с телеканалом «Шансон» и российскими артистами, открытие мемориальной доски известной певице Анне Герман, концерт, посвященный еще одной прославленной солистке – Лидии Руслановой. Не остались без внимания юбилейные даты знаменитых творческих личностей. Праздничными мероприятиями мы отметили дни рождения Александра Пушкина, Сергея Есенина, Сергея Рахманинова и Федора Достоевского. В этом году планируем отметить 165-летие Антона Чехова. Кроме того, впереди еще одно значимое событие – 80-летие Великой Победы. Помимо этого, традиционно организуются пасхальный фестиваль «Русская мозаика», рождественский концерт, Крещенский вечер русского романса, ярмарка в честь Масленицы, День славянской письменности и культуры, областной фестиваль «Есениада». Важным для нашей организации делом стало возведение в Таразе памятников Александру Пушкину и Сергею Есенину, возле которых традиционно в дни рождения классиков проводятся поэтические чтения с участием учащейся молодежи. Наши ансамбль «Калинка» и оркестр народных инструментов «Русский наигрыш» широко известны в области и за ее пределами. Кроме того, представитель общины «Радонеж», член Совета матерей АНК области, преподаватель музыки средней школы № 13 Оксана Дьяченко организовала в этом учебном заведении ансамбль ложкарей «Веснушки». Мы также занимаемся благотворительностью, принимая участие во всех проводимых АНК акциях. И это только часть нашей многогранной работы. Мы рады, что у нас есть возможность развивать свою культуру, сохранять традиции и обычаи, проводить различные мероприятия в честь народных праздников, которые, к слову, стали любимыми многими местными жителями. Взять хотя бы Масленицу, которую ежегодно ждут многие, чтобы вместе насладиться горячими блинами и порадоваться приходу весны. За это и многое другое, о чем знают из истории все наши соотечественники, хочется выразить казахскому народу слова огромной благодарности. #АНК #30-летие #Ассамблея народа Казахстана