ДТП со смертельным исходом произошло на трассе близ Актау

Фото: Lada.kz

На трассе Актау – Курык в Мангистауской области произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lada.kz.

Трагедия случилась 7 сентября в 15:30. В результате столкновения машины загорелись, что привело к гибели людей. Полицией начато досудебное расследование.

В департаменте полиции Мангистауской области подтвердили факт происшествия и сообщили, что на месте ведутся следственные действия для выяснения всех обстоятельств аварии. Точное число погибших пока не разглашается.