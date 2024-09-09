ДТП со смертельным исходом произошло на трассе близ Актау

Крупные ДТП
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Венера Баталова
корреспондент

Количество погибших пока не разглашается

Фото: Lada.kz

На трассе Актау – Курык в Мангистауской области произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lada.kz.

Трагедия случилась 7 сентября в 15:30. В результате столкновения машины загорелись, что привело к гибели людей. Полицией начато досудебное расследование.

В департаменте полиции Мангистауской области подтвердили факт происшествия и сообщили, что на месте ведутся следственные действия для выяснения всех обстоятельств аварии. Точное число погибших пока не разглашается.

«По факту ДТП на 39-м километре трассы начато досудебное расследование. Ведется тщательное выяснение причин происшествия. Мы призываем водителей соблюдать скоростной режим и быть внимательными за рулем, ведь от их действий зависят жизни других участников движения», – подчеркнули в полиции.

#авария #пожар #смертельный исход

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