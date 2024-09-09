ДТП со смертельным исходом произошло на трассе близ Актау

Количество погибших пока не разглашается
На трассе Актау – Курык в Мангистауской области произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lada.kz.
Трагедия случилась 7 сентября в 15:30. В результате столкновения машины загорелись, что привело к гибели людей. Полицией начато досудебное расследование.
В департаменте полиции Мангистауской области подтвердили факт происшествия и сообщили, что на месте ведутся следственные действия для выяснения всех обстоятельств аварии. Точное число погибших пока не разглашается.
«По факту ДТП на 39-м километре трассы начато досудебное расследование. Ведется тщательное выяснение причин происшествия. Мы призываем водителей соблюдать скоростной режим и быть внимательными за рулем, ведь от их действий зависят жизни других участников движения», – подчеркнули в полиции.