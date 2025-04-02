Потребность в квалифицированных рабочих очень высока. И чтобы обеспечить непрерывность производственных процессов, готовить новые кадры необходимо уже сегодня.

коллаж Натальи Ляликовой

Готовим кадры для себя

Многие предприятия столицы уже запустили программу дуального обучения, по которой квалифицированных работников готовят на основе тесного взаимодействия предприятий и колледжей. Как проинформировала эксперт отдела развития человеческого капитала Регио­нальной палаты предпринимателей (РПП) города Астаны Маржан Усеинова, договоры дуального обучения заключаются в основном по специальностям в сферах образования, услуг по проживанию и питанию, строи­тельства и коммунального хозяйст­ва, торговли, в обрабатывающей промышленности. Данная программа уже показала свою эффективность, особенно в части трудоустройст­ва выпускников.

Предприятиям такой формат обучения предоставляет возможность подготовить кадры для себя, обеспечив их максимальное соответствие всем своим требованиям, экономя расходы на поиск и подбор работников, их переучивание и адаптацию. При этом большинство выпускников колледжей трудоустроены на предприятиях именно по итогам обучения.

Ежегодно столичная РПП проводит опрос среди предприятий и организаций о потребности в кад­рах. Общая потребность на 2024, 2025, 2026 годы в итоге составила 10 343 человека. Наиболее востребованы профессии средней квалификации.

Это бухгалтер, воспитатель, автослесарь, автомеханик, медицинская сестра, PR-менеджер, SMM-менеджер, техник-электрик и другие специальности. Если же говорить о профессиях без требования к уровню образования, то нужнее всего оказались дворники, продавцы-консультанты, официанты, охранники.

И теория, и практика

Одновременно с учебой учащиеся осваивают избранную профессию непосредственно на производстве. Один-два дня в неделю они проводят в колледже, остальное время – на предприятии. Такое участие в подготовке кадров положительно сказывается на репутации предприятия, его имидже как работодателя на рынке труда.

– Для молодых людей это отличный шанс безболезненно адаптироваться ко взрослой жизни, – считает Маржан Усеинова. – Уже во время обучения они получают за свой труд денежное вознаграждение, а после окончания – постоянную работу, к которой хорошо подготовлены. В период производственного обучения и профессиональной практики на обучаемого распространяются правила трудового распорядка.

Также в рамках этой программы действует институт наставничества. На основе договора о дуальном обучении предприятие (организация) закрепляет за обучающимся наставника для осуществления руководства производственным обучением и профессиональной практикой. Отметим, что в целях улучшения кадровой политики предприятий в Астане функционирует школа наставничества. С 2018 года там обучены 507 наставников строительной, железнодорожной отрасли, лифтового хозяйства, пищевой промышленности и других направлений. Они прошли курс «Педагогика обучения на рабочем месте».

Школа наставничества помогает решить ряд организационных задач, среди которых – адаптация и обучение новых работников, снижение текучести кадров, развитие потенциала сотрудников. Обучение проводят мультипликаторы-тренеры. Их главная задача – подготовка наставников с предприятий. После завершения обучения участники получают сертификат и вносятся в так называемый Реестр наставников.

Новые возможности

Сегодня в столице функционируют 32 колледжа, 9 из них – государственные и 23 – частные. В них обучаются более 38 тыс. студентов, в том числе по государственному образовательному заказу – 24 065 студентов, или 63% от общего числа.

Как рассказала руководитель отдела технического и профессио­нального образования управления образования города ­Астаны Акмарал Хон, в программе дуального обучения участвует 21 колледж по 65 специальностям с привлечением 369 предприятий города, среди которых 20 – крупных, 165 – средних и 184 – малых. Заключено 8 470 договоров дуального обучения.

К примеру, колледж общест­венного питания и сервиса полностью перешел на дуальное обучение. По словам заместителя директора колледжа Аллы Копис, это помогло студентам освоить свои профессии быстро и качественно.

– С 2021 года начался поэтапный переход к стопроцентному охвату молодежи бесплатным профессиональным образованием по востребованным спе­циальностям, – отметила Акмарал Хон. – Ежегодно увеличивается госзаказ, выделяемый на подготовку кадров с техническим и профессиональным образованием. Например, в 2021 году было выделено 4 749 мест, в 2022-м – 7 300, в 2023-м – 8 500, в 2024-м и 2025-м по 9 767 и 10 000 мест соотвественно.

По ее словам, сравнительный анализ показал, что основные тенденции на рынке труда смещаются в пользу новых классов профессиональных компетенций: это системная интеграция, автоматизация технологических и бизнес-процессов предприятия, разработка программного обеспечения, оптоволоконная связь, информационная безопас­ность (этичный хакер), бизнес-­образование, проектный менедж­мент, финансовый консалтинг и так далее. Для работодателей остаются привлекательными такие профессии, как онлайн-преподаватель, методист, психолог-консультант, врач, педагог, логистический координатор, специалист по интралогистике (автоматизированный складской учет), ландшафтный архитектор, промышленный дизайнер, технолог пищевой промышленности, инженер-робототехник, специалист по анализу больших данных (Big Data Analyst).

За прошлый год колледжами города получены лицензии на новые специальности – хаус-мас­тер, ландшафтный дизайнер, цветовод-флорист, техник-гидрогеолог и осуществлен первый набор студентов (119 человек).

– В текущем году колледжами планируется введение новых рабочих специальностей: это логопедия, организация индивидуального сопровождения, дистанционно пилотируемая авиационная система, сметное дело, – сообщила Акмарал Хон.

По ее словам, для развития дуального обучения в Казах­стане принимается ряд мер, в том числе совершенствуется нормативная правовая база. Учебные организации могут менять до 80% содержания образовательных программ совместно с работодателями. Также они имеют академи­ческую свободу и в отношении сроков обучения.

С 2023 года период практики включен в трудовой стаж студента. Так, в том же году 143 выпускникам посчитали стаж от 4,5 месяца до одного года. Предполагается, что данное нововведение повысит шансы студентов на трудоустройство.

Нужен образовательный заказ

Как отметила Акмарал Хон, сейчас реализуется ряд мер, чтобы привлечь работодателей к участию в дуальном образовании. В их числе – компенсация расходов на обучение студентов, за работу наставников на предприятиях предусматривается оплата. На сегодня насчитывается 308 наставников с производства, из них 48 (20%) получают оплату.

Вместе с тем, несмотря на значительные планы и первые достижения, охват студентов ТиПО дуальным обучением пока не достиг желаемого результата. Здесь можно отметить такую проблему, как невысокий уровень заинтересованности некоторых предприятий из-за нежелания тратить собственные средства на обучение студентов. При этом речь идет в целом о социальной незрелости работодателей, проявляющейся в том числе в неготовности к взаимодействию с системой образования, неумении сформулировать образовательный заказ.

Имеет место и банальная нехватка мест на предприятиях для прохождения производственного обучения. Кроме того, небольшой штат не позволяет трудоустроить всех выпускников на месте прохождения практики. Не все производства располагают соответствующими помещениями, учебными кабинетами.

Однако нет сомнений, что система дуального обучения студентов при существующей колоссальной поддержке государства имеет хорошие перспективы для дальнейшего развития.