Дубай как подтверждение заповеди

Это знаменательное событие добавило жителям Объединенных Арабских Эмиратов радости и гордости за свою страну – государство, в котором сбываются их надежды и мечты. В этом нет ничего удивительного, ведь совсем недавно казахстанцы тоже ощутили эти чувства, когда стало известно, что ЭКСПО-2017 пройдет в Астане.
Мы, участники международного медиатура, оказались свидетелями этого радостного известия, находясь в тот день, 28 ноября 2013 года, в Абу-Даби. Утром в автобусе нам всем вручили значки с эмблемой ЭКСПО-2020, и наши сопровождающие не скрывали свою радость. По телевидению большинство программ в эти дни было посвящено только этому событию. Как известно, по итогам третьего тура голосования стран – участниц Международного бюро выставок (МБВ), в котором схлестнулись российский город Екатеринбург и Дубай, последний получил 116 голосов и значительно опередил главный город Урала, получивший всего 47 голосов.
Именно поэтому тем, кто должен был вылететь на родину через день, предложили остаться и стать участниками праздника в Дубае, посвященного Национальному дню ОАЭ и победе в международном конкурсе на право проведения ЭКСПО-2020. Никто не отказался: когда еще такое может быть возможным? Ну а поменять билеты на самолет для организаторов медиатура оказалось делом техники.
И вот 1 декабря, в канун национального праздника, после обеда мы на автобусах отправились в Дубай. За окном мелькают здания, пальмы, перемежающиеся с песчаными дюнами и барханами. Прекрасная трасса позволила за час с небольшим достигнуть окраин Дубая. Уже издали наше внимание привлекло множество небоскребов – их, на мой взгляд, больше, чем в Абу-Даби. Среди них выделялось самое высокое здание мира – 163-этажный небоскреб Бурдж-Халифа (Башня Халифа) высотой в 828 метров. Туда и направлялись наши автобусы.
Перед Дубаем большая песчаная территория вдоль трассы была огорожена щитами, на которых бросилась в глаза надпись: «Объединяя силы, создаем будущее». Потом узнали, что это была тема, которую выбрал Дубай для участия в конкурсе ЭКСПО-2020. А за этими щитами запланировано строительство нового аэропорта, которое будет завершено ко времени проведения международной выставки. Упомянутая надпись напомнила мне вновь Астану, где часто встречались вывески «Здесь строится счастье» или «Мы строим счастье».
Если кратко обратиться к истории, Дубай когда-то славился добычей жемчуга, а в начале ХХ века представлял собой торговый городок, население которого не превышало и 10 тысяч человек. Мощный экономический рывок Дубай совершил после обнаружения здесь в 1966 году запасов нефти.
Правда, сегодня доходы от добычи нефти в Дубае составляют около 10% от национального валового дохода. Значительный доход в казну приносят туризм и торговля.
…И вот мы у порога самого высокого здания мира – Башни Халифа. Ее высота и стены из мрамора и стекла действительно впечатляют. Рядом с этим небоскребом расположено искусственное озеро, на котором находится музыкальный фонтан «Дубай» (высота струй до 150 м). На берегу озера были сконструированы сцена и места для гостей и зрителей. Наши места располагались в удобной центральной части. Об этом свидетельствовали таблички со словом Media на каждом кресле. Мы стали свидетелями одного из главных праздничных мероприятий – концерта под названием «Самая счастливая нация».
На этом мероприятии присутствовали Его Высочество шейх Мохаммед бен Рашид аль Мактум – вице-президент и премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая, и шейх Хамдан бен Мохаммед бен Рашид аль Мактум – наследный принц Дубая.
Перед началом концертной программы шейх Мохаммед в своем выступлении упомянул об историческом наследии ОАЭ, нынешних достижениях Эмиратов, грандиозных планах на будущее и поблагодарил команду, принимавшую участие в конкурсе на право проведения ЭКСПО-2020 в Дубае. Церемония награждения заняла немало времени.
Ну а шоу-концерт состоял из хореографического этюда, видео, национальных танцев и, конечно же, рассказа о главных достижениях отца – основателя ОАЭ шейха Заеда бен Султана аль Нахайяна и его последователей – нынешних правителей государства.
К сожалению, мы не успели увидеть всех достопримечательностей Дубая, но ночная картина этого города не может оставить никого равнодушным. Подбор световых иллюминаций сделан высокопрофессиональными специалистами из Европы. Та же Башня Халифа, к примеру, с наступлением темноты при помощи прожекторов окрасилась в цвета государственного флага ОАЭ. И этот тетраколор повсюду смешивался с шумом фонтанов, огнями фейерверка, восточной музыкой и светопредставлениями. Это была прелюдия к главному празднику – Национальному дню, который отмечался уже на следующий день во всех семи эмиратах, входящих в ОАЭ.
Праздник этот может продолжаться и два, и три, и даже более дней. В нем принимают участие все: и коренные жители (не более 20%), и эмигранты – остальная часть населения. В программу праздника по устоявшейся традиции входят авиашоу, запуск огромных воздушных шаров, красочные парады, концерты творческих коллективов, лодочные гонки, аттракционы и конкурсы с призами и т. д. Вечерами небо над крупными городами озаряется всеми цветами радуги – это лазерные шоу и фейерверки освещают округу, создавая неповторимую атмосферу праздника и веселья. Но нам не суждено было это увидеть в реальном представлении, так как рано утром 2 декабря мы уже покинули эту сказочную страну. Поэтому рассказываю это по видеосюжетам, которые были сняты в прошлом году и демонстрировались по телевидению в преддверии праздника каждый день.
И все же, как бы хорошо ни было в гостях, дома всегда лучше. Это я уяснил давно, а Эмираты только подтвердили правоту этой заповеди. И вовсе не правда, что хорошо там, где нас нет. У нас ничуть не хуже...
Максут ИРЖАНОВ