Дубай как подтверждение заповеди

Это знаменательное событие добавило жителям Объединенных Арабских Эмиратов радости и гордости за свою страну – государство, в котором сбываются их надежды и мечты. В этом нет ничего удивительного, ведь сов­сем недавно казахстанцы тоже ощутили эти чувства, когда стало известно, что ЭКСПО-2017 пройдет в Астане.

Мы, участники международного медиатура, оказались свидетелями этого радостного известия, находясь в тот день, 28 нояб­ря 2013 года, в Абу-Даби. Утром в автобусе нам всем вручили значки с эмблемой ЭКСПО-2020, и наши сопровож­дающие не скрывали свою радость. По телевидению большинство программ в эти дни было посвящено только этому событию. Как известно, по итогам третьего тура голосования стран – участниц Международного бюро выставок (МБВ), в котором схлестнулись российский город Екатеринбург и Дубай, последний получил 116 голосов и значительно опередил главный город Урала, получивший всего 47 голосов.

Именно поэтому тем, кто должен был вылететь на родину через день, предложили остаться и стать участниками праздника в Дубае, посвященного Нацио­нальному дню ОАЭ и победе в международном конкурсе на право проведения ЭКСПО-2020. Никто не отказался: когда еще такое может быть возможным? Ну а поменять билеты на самолет для организаторов медиатура оказалось делом техники.

И вот 1 декабря, в канун нацио­нального праздника, пос­ле обеда мы на автобусах отправились в Дубай. За окном мелькают здания, пальмы, перемежающиеся с песчаными дюнами и барханами. Прекрасная трасса позволила за час с небольшим достигнуть окраин Дубая. Уже издали наше внимание привлекло множество небоскребов – их, на мой взгляд, больше, чем в Абу-Даби. Среди них выделялось самое высокое здание мира – 163-этажный небоскреб Бурдж-Халифа (Башня Халифа) высотой в 828 метров. Туда и направлялись наши автобусы.

Перед Дубаем большая песчаная территория вдоль трассы была огорожена щитами, на которых бросилась в глаза ­надпись: «Объединяя силы, создаем будущее». Потом узнали, что это была тема, которую выбрал Дубай для участия в конкурсе ЭКСПО-2020. А за этими щитами запланировано строительство нового аэропорта, которое будет завершено ко времени проведения международной выставки. Упомянутая надпись напомнила мне вновь Астану, где часто встречались вывески «Здесь строится счас­тье» или «Мы строим счастье».

Если кратко обратиться к истории, Дубай когда-то славился добычей жемчуга, а в начале ХХ века представлял собой торговый городок, население которого не превышало и 10 тысяч человек. Мощный экономический рывок Дубай совершил после обнаружения здесь в 1966 году запасов нефти.

Правда, сегодня доходы от добычи нефти в Дубае составляют около 10% от национального валового дохода. Значительный доход в казну приносят туризм и торговля.

…И вот мы у порога самого высокого здания мира – Башни Халифа. Ее высота и стены из мрамора и стекла действительно впечатляют. Рядом с этим небоскребом расположено искусственное озеро, на котором находится музыкальный фонтан «Дубай» (высота струй до 150 м). На берегу озера были сконструированы сцена и места для гостей и зрителей. Наши места располагались в удобной центральной части. Об этом свидетельствовали таб­лички со словом Media на каждом кресле. Мы стали свидетелями одного из главных праздничных мероприятий – концерта под названием «Самая счастливая нация».

На этом мероприятии присутствовали Его Высочество шейх Мохаммед бен Рашид аль Мактум – вице-президент и премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая, и шейх Хамдан бен Мохаммед бен Рашид аль Мактум – наследный принц Дубая.

Перед началом концертной программы шейх Мохаммед в своем выступлении упомянул об историческом наследии ОАЭ, нынешних достижениях Эмиратов, грандиозных планах на будущее и поблагодарил команду, принимавшую участие в конкурсе на право проведения ЭКСПО-2020 в Дубае. Церемония награждения заняла немало времени.

Ну а шоу-концерт состоял из хореографического этюда, видео, национальных танцев и, конечно же, рассказа о главных достижениях отца – основателя ОАЭ шейха Заеда бен Султана аль Нахайяна и его последователей – нынешних правителей государства.

К сожалению, мы не успели увидеть всех достопримечательностей Дубая, но ночная картина этого города не может оставить никого равнодушным. Подбор световых иллюминаций сделан высокопрофессиональными специалистами из Европы. Та же Башня Халифа, к примеру, с наступлением темноты при помощи прожекторов окрасилась в цвета государственного флага ОАЭ. И этот тетраколор повсюду смешивался с шумом фонтанов, огнями фейерверка, восточной музыкой и светопредставлениями. Это была прелюдия к главному празднику – Национальному дню, который отмечался уже на следующий день во всех семи эмиратах, входящих в ОАЭ.

Праздник этот может продолжаться и два, и три, и даже более дней. В нем принимают участие все: и коренные жители (не более 20%), и эмигранты – остальная часть населения. В программу праздника по устоявшейся традиции входят авиашоу, запуск огромных воздушных шаров, красочные парады, концерты творческих коллективов, лодочные гонки, аттракционы и конкурсы с призами и т. д. Вечерами небо над крупными городами озаряется всеми цветами радуги – это лазерные шоу и фейерверки освещают округу, создавая неповторимую атмосферу праздника и веселья. Но нам не суждено было это увидеть в реальном представлении, так как рано утром 2 декабря мы уже покинули эту сказочную страну. Поэтому рассказываю это по видеосюжетам, которые были сняты в прошлом году и демонстрировались по телевидению в преддверии праздника каждый день.

И все же, как бы хорошо ни было в гостях, дома всегда лучше. Это я уяснил давно, а Эмираты только подтвердили правоту этой заповеди. И вовсе не правда, что хорошо там, где нас нет. У нас ничуть не хуже...

Максут ИРЖАНОВ