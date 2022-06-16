Духовная сила Улытау

Особо государственный советник отметил создание специальной онлайн-платформы, на которую все казахстанцы могут направлять свои предложения в секретариат Национального курултая.

– Национальный курултай – консультативно-совещательный орган при Президенте страны. Соответственно, предложения по его составу готовятся Администрацией Главы государства. И в заседаниях Национального курултая принимают участие только члены Национального курултая. Должен подчеркнуть, что работа в Национальном курултае осуществляется на общественных началах. Кроме того, в работе курултая предусмотрен принцип ротации участников. Это позволит в будущем поэтапно привлечь и других общественников, – пояснил Ерлан Карин.

Всего членами Национального курултая стали 117 человек. В их числе – депутаты Парламента, представители политических партий, крупных отрас­левых объединений бизнеса, медицины, образования, науки, культуры, спорта, защиты прав человека и других организованных социальных групп. К работе приглашены молодежные лидеры и активисты. В составе Ұлттық құрылтай также основной костяк членов Национального совета общест­венного доверия, уже завершившего свою работу.

Как написал государственный советник РК и сопредседатель Ұлттық құрылтай Ерлан Карин в своем Telegram-канале, Национальный курултай призван стать диалоговой платформой для поиска и выработки идей и решений по укреплению и расширению общественной консолидации. Кроме того, эта площадка за счет включения в ее состав по одному представителю от каждого регионального общественного совета замыкает на себе всю систему местных общественных советов.

Идею создания Ұлттық құрылтай Касым-Жомарт Токаев озвучил еще в своем мартовском Послании народу, предложив модернизировать традиции степной демократии. По словам Президента, Национальный курултай должен сформировать единую институциональную модель общественного диалога, у граждан появится больше возможностей принимать участие в работе государства.

Сегодня, 16 июня, в новообразованной области Улытау состоится первое заседание Ұлттық құрылтай – Национального курултая, который призван стать связующим звеном между властью и народом.

– Надо отдать должное истории – у степной демократии действительно были институты, которые позволяли добиваться большей представительности населения. Курултай был схожим по функциям с народным собранием, где собирались представители родов и принимали важные решения. Мы, конечно, не можем все это механически перенести на современность, но заимствуем название и суть, – рассуждает о роли нового общественного института политолог Замир Каражанов.

Наиболее важный вопрос, по его мнению, состоит в том, насколько курултай будет эффективен и представителен. Он заменит Национальный совет общественного доверия – совещательный орган, созданный при Президенте ровно три года назад, который также внес значительный вклад в развитие страны.

– В НСОД входили эксперты и граж­данские активисты, узнаваемые в обществе, но более ограниченное количество людей. А когда в стране идут реформы, надо понимать, что в них должна быть задействована гораздо большая часть населения. Если этого не обеспечить, то реформы будут носить однобокий характер и не смогут отражать полноту интересов разных групп населения. Эти ограничивающие факторы, я думаю, и предопределили решение Касым-Жомарта Токаева созвать Нацио­нальный курултай с более широким представительством в своем составе, – считает Замир Каражанов.

Деятельность Национального курултая однозначно будет иметь положительный эффект, отмечает политолог. Уже хотя бы потому, что он представлен частью общества, а не бюрократическим госаппаратом.

– Привлечение общественной организации к выработке и принятию решений – это хоть и маленький, но шаг вперед. Необходима альтернативная госаппарату, чиновникам позиция по той ситуации, которая складывается в обществе. Мы можем говорить о реформах, переменах, но если в них не участвует население, то толку не будет, – поясняет свою позицию Замир Каражанов. – Речь идет о либерализации политической системы, и это очень актуально для нас.

Надо признать, продолжает он, что в Казахстане за 30 лет сложилась политическая система кулуарного характера. Все назначения, все решения принимались в узком кругу чиновников, при этом они несли формальную ответственность за принимаемые решения. Хорошо, когда руководство страны прислушивается к мнению общества. Но слышать мало, в ближайшее время надо действовать – создавать дееспособные эффективные политические институты, через которые население сможет реально выходить на Правительство, Парламент, органы судебной власти, госрегуляторы, структуры власти на местах. Естественно, необходимо пересматривать существующее законодательство, касающееся деятельности политических партий, НПО, СМИ, госслужбы.

Национальный совет общественного доверия завершил свою работу, но основной костяк его членов вошел в состав Национального курултая. Говоря об отличиях двух площадок, государственный советник Ерлан Карин отметил: если в НСОД предметом дискуссии были текущие социально-экономические проблемы, вопросы политического реформирования, то на курултае будут обсуждаться вопросы долгосрочного характера, касающиеся дальнейшего развития общественной консолидации на основе общенациональных ценностей.

Такой подход еще накануне выхода указа предполагал и участник НСОД, политолог Талгат Калиев, который, как стало вчера известно, также вошел в состав Национального курултая.

– За три года Нацсовет проделал огромную работу. Его миссией было осуществление комплексных, масштабных социально-политических и экономических преобразований, но имевших в определенной степени экстренный характер, которые позволили бы осуществить быстрые изменения. В конечном итоге были приняты как минимум четыре пакета политических реформ и, самое главное, состоялась конституционная реформа. Свою миссию по возвращению доверия в обществе Нацсовет как генератор изменений, где были собраны представители разных мнений, выполнил, – отметил политолог.

Национальный курултай с этой точки зрения будет заниматься другими задачами. По предположению политолога, на него будут возложены стратегические моменты – вопросы ценностного ряда, определения развития общества, глубинных изменений долгосрочного и масштабного характера, а не вопросы оперативного реагирования. Иными словами, курултай будет иметь более длинный и более широкий «горизонт планирования».

– Формат Нацсовета общественного доверия под непосредственным председательством и при участии Президента позволил обеспечить равный доступ к Главе государства со стороны разных политических сил, представителей разных мнений и взглядов. Собрать их на одной площадке было колоссальным и полезным опытом для нашего экспертного сообщества и общества в целом. С точки зрения внедрения новых переговорных прак­тик, диалогового формата, новой политической культуры НСОД превосходно справился со своей задачей. И этот опыт будет отдельной страницей в истории нашей государственности, тем более что ее финалом стала конституционная реформа, реализованная беспрецедентным уровнем активности и поддержки граждан, – подчеркнул Талгат Калиев.

Национальный курултай должен быть более дееспособным и энергичным, считают эксперты. Простое копирование НСОД и других общественных советов не даст нужного результата. Необходимо придать новому институту и его участникам определенные права и возможности для реального участия в жизни государства.

Накануне первого заседания Ұлттық құрылтай вспоминается Всемирный курултай казахов, который 30 лет назад в самые сложные времена на заре независимости Казахстана сумел поднять национальный дух казахов, придать им энергии для борьбы и новых свершений.

В более давней истории знаменит Каракумский курултай 1710 года, когда представители всех трех казахских жузов собрались вместе и решили дать отпор джунгарскому нашествию.

Сейчас нам тоже нужны единение и сила – только вместе, приходя к согласию в принятии решений, помогая друг другу и государству, мы построим Новый Казахстан.