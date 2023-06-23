Духовные начала

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Наталия Портнягина, Западно-Казахстанская область

Погрузиться в атмосферу праздничного казахского аула смогли гости и участники этнофестиваля «Тойбастар», организованного
в районе Байтерек.

 

фото Оксаны Катковой

На зеленых лужайках базы отдыха «Дубрава» разостланы яркие көрпе. Под чарующие звуки домбры и баяна Кумысханым Акмурзина размягчает охапку овечьей шерсти, отбивая ее двумя длинными палками. На соседнем көрпе мягкое серо-бурое облако шерсти превращается в тонкие нити, которые мастерицы наматывают на веретена. Для сельских жителей такая ручная обработка шерс­ти – обыденное занятие, для большинства горожан – забытое ремесло.

Некоторые этапы процесса показали члены областного филиала РОО «Қазақ аналары – Дәстүрге жол». Изделия из такой пряжи несут особое тепло. И пусть искусственная пряжа и ярче, и мягче, в мороз хочется надеть носки или варежки именно из такой колюче-лечебной шерсти.

Чуть дальше в казане кипит мас­ло и румянятся баурсаки. В юрте и беседках накрывают праздничные дастарханы с традиционными национальными угощениями. На сцене – артисты творческих коллективов При­уралья, в том числе фольклорного ансамбля «Орал сазы» и ансамбля народного танца «Назерке». Под навесом развернулась выставка-ярмарка, где представлены одежда и головные уборы, сувениры и украшения, изделия из войлока и кожи, дерева, традиционные молочные продукты, сладости, оформленные в виде презентов: букеты из конфет, шоколадные фигурки и открытки.

Этнофестиваль «Тойбастар», собравший порядка 50 участников и более 200 гостей из семи районов и областного центра, стал одним из масштабных проектов, реализованных Советом деловых женщин области.

– Сегодня мы хотим продемонстрировать, что прекрасные работы наших ремесленниц основываются на традициях, унаследованных народом от предков. Сейчас начинается пора свадеб. Это множество обрядов и неписанных правил, которые несут глубокий смысл. Многие из них возрождаются из небытия. Кстати, на нашей выставке-ярмарке можно собрать приданое для невест, – говорит председатель Совета деловых женщин ЗКО Ляна Турсынова.

Свадьба – самое большое и важное торжество, по сути, это целая череда ритуалов. Актер районного драмтеатра «Шын» Асылжан Тлеккабылов и библио­текарь Динара Насырова готовятся к свадьбе, и на фестивале они представили несколько свадебных обрядов.

Так, обряд «Сырға салу» (дословно – «надеть серьги»), проводимый в доме девушки, был началом всей подготовки к свадьбе. Это сватовство, пос­ле которого пара считается помолвленной. Были показаны и «Беташар» – знакомство невесты с родней жениха, и «Сәлем салу» – поклон-приветствие, которым невестка благодарит родственников мужа. Ну а в завершение – традиционное «Шашу», когда участников торжества осыпают сладостями.

С нетерпением гости ждали показа дизайнерских коллекций одежды. На красной дорожке – модели всех возрастов, демонстрирующие мужскую, женскую, детскую одежду, – от праздничных до деловых костюмов и уютных пижам в этностиле. Здесь нет традиционных ярких тканей и вышивки. Акцент сделан на современные тренды, модные и удобные фасоны.

Одна из коллекций – итог творческой коллаборации Жамили Утепкалиевой из Теректинского района и Кундыз Имангалиевой из Каратобинского района. Жамиля шьет одежду, Кундыз соз­дает головные уборы, сумки, пояса, украшения. Со свои­ми работами ремесленницы выступали не только на республиканских fashion-показах, но и в Турции, и ОАЭ.

О том, насколько востребована одежда в национальном стиле, рассказывает учитель труда и технологии в школе села Асан района Байтерек Карилгаш Курманова. Ее коллекция одежды родилась, можно сказать, совершенно случайно:

– В этом году накануне праздника Наурыз дочка попросила меня сшить национальный кос­тюм, но не яркий, а осовремененный, чтобы его можно было носить каждый день. Видимо, костюм понравился не только ей, потому что последовали заказы от ее подруг. Приятно, что и у молодежи спрос на такие вещи. Потом сшила для себя – оценили мои коллеги, подруги, знакомые. За эти несколько месяцев заказы поступали даже из Стамбула.

Шикарно, что появилась ткань с казахским орнаментом, я комбинирую ее с костюмной тканью. Сегодня в продаже много камзолов, платьев в национальном стиле, но, как правило, они праздничные. Мои модели подходят для повседневной нос­ки. Украшения и аксессуары в национальном стиле делаю сама. Для этого приобрела инструменты. Мне через два года на пенсию, так что, возможно, это начало свое­го дела, стану бизнес-леди.

– Возьмите к такому камзолу национальные украшения – вот вам и праздничный наряд, – добавляет ее дочь Молдир, представившая на дефиле брючный костюм, сшитый буквально накануне. Кстати, для продвижения начинающегося семейного бизнеса девушка уже открыла Instagram-страницу.

Щедрый на эмоции, угощения и сюрпризы этнофестиваль удался на славу.

#казахстан #традиции #аул #Тойбастар #этнофестиваль

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