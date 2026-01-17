О проекте, победившем в рес­публиканском конкурсе «Педагогический фестиваль идей», рассказали в НИШ. Преподаватель поделилась опытом использования онлайн-калькулятора Desmos при изучении темы функ­ций. Раздел является одним из основных в школьной программе и одновременно очень сложным. Если первоначально, еще в XVII веке, понятие «функция» носило чисто­ геометрический характер, то сегодня к нему относятся практически все направления естествознания и техники. Ученики начинают знакомиться с темой в 7-м классе и продолжают вплоть до окончания школы.

– Цифровой калькулятор позволяет легко строить графики функций, решать уравнения, работать с таблицами, – рассказала Бакытгуль Раисова. – Школьники могут перевести задачи из учебника в наглядный вид. Когда ребенок видит на мониторе в графическом виде типичные задания, например, на скорость, расстояние и время или другие параметры, у него выше интерес, он лучше представляет, что такое динамический процесс. Формируется инженерное мышление.

Прежде чем представить работу на конкурс, педагог провела целое исследование среди учащихся 7–12-х классов. Дети участвовали в анкетировании, давали интервью, выполняли работы. Например, старшеклассники на основе математических функций выполнили более 2 400 графических работ с элементами национальных орнаментов. Учитель также тщательно проанализировала успехи своих воспитанников на различных олимпиадах, конкурсах, экзаменах и пришла к убеждению: интеграция STEAM, то есть развитие технических знаний и цифровой платформы повышает качество обучения математике.

Как подчеркнули в НИШ Усть-Каменогорска, сегодня проект «STEAM и Desmos как эффективная модель концептуального понимания математики» признан инновационным и может быть рекомендован для широкого внедрения в образовательную практику.