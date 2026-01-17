Думать как инженеры

Образование
9
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

Учитель математики Назарбаев Интеллектуальной школы Усть-Каменогорска Бакытгуль Раисова предложила способ развития технического мышления с помощью цифровой платформы.

фото автора

О проекте, победившем в рес­публиканском конкурсе «Педагогический фестиваль идей», рассказали в НИШ. Преподаватель поделилась опытом использования онлайн-калькулятора Desmos при изучении темы функ­ций. Раздел является одним из основных в школьной программе и одновременно очень сложным. Если первоначально, еще в XVII веке, понятие «функция» носило чисто­ геометрический характер, то сегодня к нему относятся практически все направления естествознания и техники. Ученики начинают знакомиться с темой в 7-м классе и продолжают вплоть до окончания школы.

– Цифровой калькулятор позволяет легко строить графики функций, решать уравнения, работать с таблицами, – рассказала Бакытгуль Раисова. – Школьники могут перевести задачи из учебника в наглядный вид. Когда ребенок видит на мониторе в графическом виде типичные задания, например, на скорость, расстояние и время или другие параметры, у него выше интерес, он лучше представляет, что такое динамический процесс. Формируется инженерное мышление.

Прежде чем представить работу на конкурс, педагог провела целое исследование среди учащихся 7–12-х классов. Дети участвовали в анкетировании, давали интервью, выполняли работы. Например, старшеклассники на основе математических функций выполнили более 2 400 графических работ с элементами национальных орнаментов. Учитель также тщательно проанализировала успехи своих воспитанников на различных олимпиадах, конкурсах, экзаменах и пришла к убеждению: интеграция STEAM, то есть развитие технических знаний и цифровой платформы повышает качество обучения математике.

Как подчеркнули в НИШ Усть-Каменогорска, сегодня проект «STEAM и Desmos как эффективная модель концептуального понимания математики» признан инновационным и может быть рекомендован для широкого внедрения в образовательную практику.

#Усть-Каменогорск #НИШ #Бакытгуль Раисова

Популярное

Все
Мощный старт на первенстве Азии
Скорости и характеру мороз не помеха
Двойное гражданство – вне закона
Александре не было равных
Спасатели готовятся к лавинам
«Таза Қазақстан»: экология как вопрос национальной безопасности
Наши соперники на Australian Open
Эффективная защита бизнеса – залог устойчивого роста экономики
Быть истинным институтом народовластия
Зима проверяет на прочность
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Морозы с Новой Земли идут в Казахстан
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
Политический манифест, отражающий курс на предстоящие годы
Атырау разделят на два района
Дюжина ЧСИ лишена лицензий
Историко-культурное наследие и экономический прагматизм
Разработана модель чемодана-стола для следователей
Школьники 15 января перейдут на дистанционку
ИИ как драйвер науки
Научный подход к логистике
Спасатели научили «говорить» планы эвакуации
Ждем успеха от «Торпедо»
Допинг-скандал с Алимханулы: КФПБ сделало важное заявление
В центре Петропавловска зажгли огонь
День рождения национального театра
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?

Читайте также

Снова дома: школьников второй смены перевели на «дистанцион…
В Павлодаре будут готовить операторов дронов
Школьники 15 января перейдут на дистанционку
В этом году в Астане построят еще 13 школ

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]