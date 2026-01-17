Учитель математики Назарбаев Интеллектуальной школы Усть-Каменогорска Бакытгуль Раисова предложила способ развития технического мышления с помощью цифровой платформы.
ПопулярноеВсе
Мощный старт на первенстве Азии
Скорости и характеру мороз не помеха
Двойное гражданство – вне закона
Александре не было равных
Спасатели готовятся к лавинам
«Таза Қазақстан»: экология как вопрос национальной безопасности
Наши соперники на Australian Open
Эффективная защита бизнеса – залог устойчивого роста экономики
Быть истинным институтом народовластия
Зима проверяет на прочность
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Морозы с Новой Земли идут в Казахстан
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
Политический манифест, отражающий курс на предстоящие годы
Атырау разделят на два района
Дюжина ЧСИ лишена лицензий
Историко-культурное наследие и экономический прагматизм
Разработана модель чемодана-стола для следователей
Школьники 15 января перейдут на дистанционку
ИИ как драйвер науки
Научный подход к логистике
Спасатели научили «говорить» планы эвакуации
Ждем успеха от «Торпедо»
Допинг-скандал с Алимханулы: КФПБ сделало важное заявление
В центре Петропавловска зажгли огонь
День рождения национального театра
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Архив
- [[year]]
- [[month.label]]
- [[day]]