Случай с просторов Казнета: девушка опубликовала пост о своем походе в кино. Нет, не о сюжете фильма, не о романтических воздыханиях – как уютно она провела вечер со своим молодым человеком. Она, шокированная, поведала о том, как на нее, извините, справили нужду. Малую. Благо источником был ребенок.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ничего, как говорится, не предвещало: темнота, девушка и парень смотрят фильм, на ряду позади – семья. И тут фоном заговорщический шепот матери семейства: «Хочешь в туалет? Сходи в баклажку». Мальца дважды просить не пришлось, только вот меткость (темно же!) его подвела. Часть «мокрого дела» попала на руку и курточку девушки.

Со слов автора поста, она не сразу сообразила, что и откуда. А когда дошло, молча вышла из зала, помыла руки и попросила у сотрудников кинотеатра салфетки – протереть куртку. Хотя, как советовали комментаторы, надо было попросить вызвать полицию. Зачистив, насколько возможно, пятна, девушка вернулась в зал и задала вопрос родителям: мол, да как же такое вообще возможно – сходить в туа­лет в публичном месте? На что получила невозмутимый ответ: «А что такого? Это же ребенок. Но так уж и быть, извините».

За что купила, как говорится, за то и продаю. Пишу исключительно со слов автора возмущенного поста, хотя не вижу ни малейшего повода для сомнения – сама была свидетелем подобного, даже не знаю как сказать, эксцесса.

Дело было пару лет назад, летом. Гуляли с мужем по набережной, людей тьма. Впереди – большая семья: мама, папа, бабушка, дедушка и мальчишка-дошкольник. Мальчик бегает по тротуару, залезает на ограждения, родня умиляется. И вдруг ребенок подходит вплотную к кованому парапету, спускает штаны и… ну вы поняли.

Сказать, что я обалдела, значит, ничего не сказать: заблеяла что-то, как Семен Семеныч Горбунков в «Бриллиантовой руке» в переходе (помните сцену про «дядя, закурить не найдется?»). Тяну мужа за рукав: да ты посмотри только! А что смотреть-то? Пацан, сделав смело дело, подтянул штаны и продолжил хаотичное движение по набережке. Родители и бровью не повели, продолжая умиляться: подумаешь, сходил в туалет на глазах у людей в центре столицы. Ребенок же!

Честно, я хотела подойти и высказать. Но муж прижал мою ладонь локтем и сказал: «Не надо, бесполезно». И я поняла, что, к сожалению, так оно и есть, что я еще и виноватой окажусь, раз лезу со своими нравоучениями. Какое мне вообще дело, кто как воспитывает детей? Но вот воспитывает ли? Неужели ребенок 5–6 лет сам не понимает, что поступает неправильно?

Знаете, что больше всего обидно? Все это – плевки, кидание мусора, хождение по нужде – происходит на фоне усилий донести до наших сограждан, что чистота, культура поведения в обществе, уважение к окружающим должны быть осно­вой нашего менталитета, нашим образом жизни. И акция «Таза Қазақстан» – это не про вышел в субботу подмести улицу или посадить дерево. Это в первую очередь про любовь к своему городу, стране, про патриотизм, в конце концов.

А какая может быть любовь, если тебе плевать (или что еще похуже) даже на самого себя? Матери лень вывести ребенка из кинозала в уборную, и всю семью ни сколь не коробит смотреть кино с бутылкой «анализов» под боком. А бутылку они наверняка потом оставили бы в зале...